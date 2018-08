Politiet i Las Vegas opgiver at finde ud af, hvorfor gerningsmand dræbte 58 personer i masseskyderi Efterforskningen af masseskyderiet i Las Vegas i oktober sidste år, der er en af de grusomste i nyere tid, er nu afsluttet.

Det er fortsat uopklaret, hvorfor den pensionerede revisor Stephen Paddock skød og dræbte 58 mennesker under en musikfestival i oktober sidste år. Og sådan vil det formentlig forblive.

Politiet i Las Vegas har nu afsluttet sin efterforskning uden at finde noget motiv for massakren, der er den grusomste i nyere amerikansk historie. Det oplyser politiet på en pressekonference, skriver flere amerikanske medier.

Af en offentliggjort politirapport fremgår det, at politiet har undersøgt Paddocks økonomiske forhold, hans handlinger op til masseskyderiet og talt med hans kæreste, eks-kone, familie og læge. Alt sammen uden at kunne svare på det afgørende spørgsmål, hvorfor han gjorde, som han gjorde.

Foto: John Locher/AP Det har ikke været muligt for politiet at finde motivet bag USA's værste masseskyderi, oplyser sheriff Joe Lombardo.

»Hvad vi ikke har kunnet svare på er, hvorfor Stephen Paddock begik denne handling«, siger sherif Joe Lombardo på pressekonferencen.

869 personer såret

Fra hotelværelse på 32. etage af Mandalay Bay Hotel skød Paddock med et automatgevær mod en forsamling af over 22.000 personer. På værelset fandt politiet efterfølgende flere end 19 rifler, ligesom et stort antal våben blev fundet i gerningsmandens hjem.

Udover de dræbte mener politiet, at 869 personer blev såret ved massakren, mens flere tusinde har fået psykiske men efter den voldsomme oplevelse.

Politiet noterer sig, at summen på Paddock bankkonti faldt op til skyderiet, dog uden at være påfaldende. Flere af de afhørte beskriver ham som narcissistisk og mærkelig. Han kunne ikke lide præsident Obama, men var glad for valget af Trump. Og så havde han op til skyderiet booket hotelværelser flere andre steder, der alle havde det til fælles, at de havde udsigt over pladser brugt til udendørs musikfestivaller.

Intet af ovenstående har dog ført politiet frem til et egentligt motiv.

Stephan Paddock tog sit eget liv, inden politiet stormede hans hotelværelse på aftenen for skyderiet.

Foto: Las Vegas Metropolitan Police Department/AP Det var fra dette hotelværelse, at Stephen Paccock skød mod en forsamling, der var til koncert.