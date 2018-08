Usædvanligt høje temperaturer har ramt Sydeuropa: Tre er døde af hedeslag i Spanien Det er ikke kun hjemme i Danmark, at vi oplever langt højere sommertemperaturer, end vi er vant til. Folk i både Spanien og Portugal går i disse dage rundt i over 45 graders varme.

44 graders varme i Spanien tager livet af mennesker. Sommerens bagende sol er ikke længere bare en sjov tur til vandet.

Tre er døde af hedeslag, oplyser avisen The Guardian. Et af ofrene er en midaldrende mand, som blev fundet besvimet på en gade i Barcelona. Han var ikke til at redde og døde senere på hospitalet. Det andet offer er en vejarbejder i 40'erne, som døde på jobbet i solen, og det tredje offer er en 78-årig pensionist.

Varme fra Afrika

Dødsfaldene i Spanien skyldes den ekstreme varme i landet, som henover weekenden stiger yderligere til mellem 47 og 51 grader.

De usædvanligt høje temperaturer, som også rammer Portugal, kommer fra varm luft fra Nordafrika, som standser den ellers kolde luft fra atlanten.

I Portugal nåede temperaturen i går op på 45 grader, og selvom det lyder højt, stiger temperaturen yderligere i løbet af weekenden.

I Spanien har sundhedsministeriet sendt advarsler ud til borgere og turister i landet, hvor det anbefaler, at man holder sig væk fra solen midt på dagen. Hvis man alligevel vælger at være i solen, er det vigtigt, at man holder sig fra anstrengelser og går i løstsiddende tøj.

Tilføj salt i drikkevandet

Når det er så varmt, er det vigtigt at holde sig hydreret. Men det er ikke helt nemt, fortæller Michael Langlo, der har en professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i væskebalance og kroppens varmeregulering, til TV2.

Hjernens centre kan svigte i hedebølgen og glemme at sende besked ud om, at man er tørstig, så det skal man selv huske. Men end ikke det er nok, for her i varmen har vi en tendens til at miste appetitten, hvilket betyder, at vi ikke får fyldt alle kroppens depoter op.

Michael Langlo anbefaler derfor, at man tilføjer en knivspids salt per liter drikkevand.

»Uorden i saltbalancen kan medføre en væskeforskydning i cellerne, deriblandt hjernecellerne, og det er bestemt ikke ufarligt«, påpeger han.

Graderne i Danmark stiger

Selv om vi herhjemme har haft et mindre dyk i temperaturerne med noget regnskyl, er det bestemt ikke ovre med varmen. I følge DMI kan varmen fra på onsdag nå helt op mellem 33 og 35 grader.

Vi får de helt høje temperaturer, fordi der kommer varm luft op fra Sydeuropa.