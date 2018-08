Overvågningsporno i Sydkorea: Kvinder demonstrerer mod skjulte optagelser af deres kønsdele Kvinder i Sydkorea har siden maj demonstreret en gang om måneden mod de mange skjulte videooptagelser, mænd laver af dem på offentlige steder.

I dag mødtes tusindvis af kvinder i en demonstration mod de pornografiske videooptagelser, som mænd i hemmelighed laver af kvinder på offentlige toiletter, i omklædningsrum, på skoler og i offentlige transportmidler.

I mange tilfælde sælges videoerne som porno.

»Brug af offentlige toiletter er en nervepirrende oplevelse«, fortæller en 21-årig kvindelig studerende til, som altid tjekker efter, om der er mystiske huller i væggene, hvor der kan gemmes et kamera.

Det skriver dailymail.

Månedlig demonstration

Kvinderne er samlet i røde t-shirts med teksten 'Vrede kvinder vil ændre verden' og skilte i hænderne med teksten ' Mit liv er ikke din porno'.

De har demonstreret en gang om måneden siden maj, hvilket vil sige, at de i dag mødtes for fjerde gang.

Problemet med videoerne startede med at blive registreret i 2010, hvor politiet modtog cirka 1100 anmeldelser om overvågningsporno. Sidste år var det tal steget til 6500 anmeldelser.

Blandt ofrene er skolelærere, professorer, læger, politikvinder og præster. I nogle tilfælde har det endda været ofrets egen partner, der har stået bag den overvågende video.

Ud over at demonstrationen skal vise foragt over videoerne, kæmper kvinderne samtidig for, at der skal indføres hårdere straffe for forbrydelsen. De fleste skyldige får blot en bøde, eller en betinget fængselsstraf, hvilket flere af kvinderne ser som et simpelt rap over nallerne.

Kreative gemmesteder

Alle mobiltelefonerne i Sydkorea er bygget til at skulle afgive en høj lyd, når man tager billeder eller optager videoer. Mekanismen er lavet netop for at hindre skjulte optagelser.

Men det har de kriminelle fundet en vej ud af.

Ifølge mediet straitstimes.com installerer specielle apps, som kan slukke for lyden. Og når det ikke er nok, køber de sig til små overvågningskameraer, som de gemmer i blandt andet brillestel, lightere, ure, bilnøgler og halskæder.

Det er ikke blevet oplyst, om kvinderne mødes igen i næste måned.