Ilden vandrer: Skovbrande i Californien er stadig ikke under kontrol efter 13 dage En skovbrand i Californien er blevet ved med at brede sig, siden den startede for snart lang tid siden. Høje temperaturer, lav luftfugtighed og vind holder gang i ilden.

Brandmænd i den amerikanske delstat Californien har endnu ikke fået bugt med skovbranden, der startede den 23. juli. Branden forventes endda at blive forværret i løbet af weekenden, skriver Yahoo News. Flammerne breder sig henover flere hundrede kilometers afstande i det nordlige og sydlige Californien. En blanding af høje temperaturer, en lav luftfugtighed og massive vindpust modarbejder brandmændenes konstante kamp for at slukke ilden. »Nye brande vokser hurtigt ud af kontrol, og i nogle tilfælde kan folk muligvis ikke nå at evakuere sig i tide, hvis en brand nærmer sig«, fortæller meteorologer til Yahoo News om Mendocino området nord for San Francisco. Indtil videre har branden været skyld i, at folk fra mere end 15.000 hjem er blevet evakueret. Samtidig har to brandmænd og fire andre mennesker mistet livet indtil videre. En talsmand for de californiske brandmænd, Scott McLean, forklarer, hvordan ilden brænder alt på sin vej: »Det er en mur af flammer. Den er ustoppelig«, siger han til Ritzau. I december sidste år blev Californien ramt af den største skovbrand i deres historie. Den nåede at ødelægge over 700 hjem og evakuere 100.000 mennesker.