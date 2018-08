Højrepopulismen kan tage over i Sverige Når svenskerne om en måned skal vælge en ny Riksdag, står Sverigedemokraterna til en jordskredssejr. I en ny serie tager vi på rejse for at finde ud af, hvordan de seneste års flygtningestrøm har ændret landet.

Om lidt er Sverige ikke længere Sverige. I hvert fald ikke det Sverige, vi forbinder med åbne hjerter, dæmpet indvandrerdebat og politisk stabilitet. Når svenskerne 9. september har sat deres kryds, kan det højrenationale parti Sverigedemokraterna have fordoblet sine mandater.

»Der findes en mulighed for, at de bliver Sveriges største parti«, siger Tommy Möller, der er professor i statskundskab ved Stockholms Universitet.

I den seneste måling fra meningsmålingsinstituttet Novus står Sverigedemokraterna til at få 21,6 procent af stemmerne. Socialdemokraterna ligger på 23,7, og det store konservative parti, Moderaterna, er banket helt ned på 19,6 procent.

Det er gæstfriheden over for de mange flygtninge og migranter, som især siden 2015 er strømmet ind i Sverige, der slider på de gamle partier.

Og når det gælder Sverigedemokraterna, kan de 21,6 procent nemt være for lavt sat, fordi meningsmålingerne ved tidligere valg har undervurderet opbakningen til det fremmedfjendske parti.

»Vi ved, at mange af Sverigedemokraternas sympatisører ikke vil deltage i meningsmålinger. En del af forklaringen er, at en del af de potentielle SD-vælgere har det, vi kalder psykologisk skamfaktor. Man skammer sig over at sympatisere med dem på grund af den svenske politiske korrekthed«, siger Tommy Möller.

En anden årsag til, at Sverigedemokraterna kan blive det største parti i Sverige, er det faktum, at Socialdemokraterna ved alle valg siden 1994 er gået lidt tilbage i den sidste måned op til valget.

»De plejer at humpe lidt i valgkampen«, siger professoren. »De får formentlig det dårligste valg, siden stemmeretten blev indført. Og det er jo 100 år siden«.

Under alle omstændigheder tyder alt på, at Sverigedemokraterna bliver så store, at hverken den borgerlige eller den røde blok vil kunne regere efter valget uden hele tiden at have SD med i ligningen. Det betyder, tror Tommy Möller, at Sverige står over for fire turbulente år, hvor udlændingepolitikken dominerer og spærrer for reformer på andre områder. Lige nu forsøger Socialdemokraterna at gøre valget til en folkeafstemning om velfærd.

»Og det synes Sverigedemokraterna er fantastisk«, siger Tommy Möller.

SD spørger, hvordan man kan bruge milliarder på asylansøgere, når der er så mange problemer med skoler, infrastruktur, sundhed og de andre velfærdsting.

Politiken rejser rundt for at tale med svenskerne om, hvad den politiske omvæltning gør ved landet. Vi møder asylansøgere og sverigedemokrater, nye og gamle feminister, dobbeltmoral og rendyrket racisme. Vi møder de gamle indvandrere i Göteborgs endeløse boligblokke. Til slut tager vi op til den finske grænse, hvor de lokale tænker, at det politiske morads mod syd ser lidt hysterisk ud.