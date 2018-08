Britisk handelsminister: Stædigt EU forhindrer brexitaftale

Den britiske handelsminister Liam Fox siger, at 'stædighed' hos Den Europæiske Union (EU) har skubbet Storbritannien tættere på at forlade EU uden en aftale til marts næste år - et såkaldt no-deal-scenarie.

Udmeldingen kommer lørdag i et interview med The Sunday Times.

Med mindre end otte måneder til det britiske farvel til EU, mangler landets regering fortsat at indgå en aftale med toppen i Bruxelles. Derfor forbereder briterne sig så småt på udsigten til at forlade EU uden en aftale.

Liam Fox, der er en fremtrædende brexittilhænger i premierminister Theresa Mays kabinet, mener, at der er 60 procents sandsynlighed for, at man ikke når at indgå en aftale i tide.

»EU-Kommissionens stædighed skubber os mod et 'no-deal'-scenarie«, siger handelsministeren til The Sunday Times.

»Vi har fremlagt en plan for, hvordan vi kan lave en aftale«.

»Men hvis EU beslutter, at de hellere vil høre på kommissionens fanatiske holdninger end at sikre EU-borgeres økonomiske velfærd, så bliver det et bureaukratisk brexit frem for et brexit for folket«, siger Liam Fox.

Uden aftale skal briter følge reglerne under WTO

Han mener, at EU må gøre op med sig selv, om man vil sætte 'ren ideologi' over reelle økonomiske overvejelser.

Hvis Storbritannien ikke formår at blive enig med EU om en aftale, vil briterne være nødt til at falde tilbage på reglerne under Verdenshandelsorganisationen, WTO.

Det vil ifølge økonomiske eksperter have store konsekvenser for den britiske økonomi, da handel med EU dermed vil blive pålagt told.

Brexittilhængere mener, at Storbritannien måske nok vil lide et økonomisk knæk umiddelbart efter farvellet til EU, men at man på længere sigt vil få en økonomisk fordel ud af ikke at være en del af unionen.

Storbritannien forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat.

