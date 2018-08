Racisme rammer stjerne i kinesisk fodbold

Kinesisk fodbold er blevet ramt af en sag om racisme.

Ligaen er kendt for sine lukrative kontrakter til udlændinge, men den tidligere Premier League-profil Demba Ba har måttet sande, at der ikke kun er positive ting ved at spille i det fodboldgale milliardland.

Lørdag aften blev den senegalesiske angriber angiveligt udsat for racisme, da han sammen med sin klub, Shanghai Shenhua, spillede 1-1 mod Changchun Yatai.

En nærkamp mellem Demba Ba og en modstander gjorde Changhun-spilleren Zhang Li så oprevet, at kineseren verbalt overfaldt Demba Ba med racistiske gloser rettet mod Demba Bas mørke hudfarve.

Efter kampen kom Shanghai Shenhuas kinesiske cheftræner, Wu Jingui, med en appel til at stoppe den slags udtalelser, som kan skade ligaens renommé.

»Jeg har hørt, at der blev brugt diskriminerende sprog mod Demba Ba. Rundt om i verden bliver det understreget, at man ikke skal fornærme sorte atleter«.

»I den kinesiske liga har vi spillere med mange forskellige hudfarver. Vi skal respektere alle vores modstandere, der skal ikke være nogen former for diskrimination«, siger Wu Jingui.

Demba Ba har ikke selv udtalt sig offentligt om sagen, men på Twitter har han delt et budskab, der forlanger 'seriøse disciplinære handlinger' mod Zhang Li.

Det forventes, at der indledes en grundig undersøgelse af episoden.

Demba Ba har tidligere spillet for store klubber som Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea og Besiktas, før han i 2015 skrev under på en indbringende kontrakt i Kina.

Han har scoret 31 mål i 42 kampe på tværs af alle turneringer for Shanghai Shenhua.

ritzau