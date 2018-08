Medie: Britisk jagerpilot blev lokket i 'honningfælde' på Tinder og afgav hemmeligheder om F35-kampfly Det britiske luftvåben bekræfter, at en ukendt aktør formåede at charmere en medarbejder, men afviser at følsomme oplysninger er blevet stjålet.

Ved at hacke en kvindelig jagerpilots Tinder-profil og udgive sig for at være hende, har ukendte aktører formået at flirte sig til oplysninger fra en mand ansat i det britiske luftvåben, Royal Air Force.

Det skriver tabloidmediet Mail on Sunday på baggrund af anonyme kilder og et lækket internt notat, hvor luftvåbnet advarer sine ansatte mod at lade sig påvirke af den slags »psykologisk manipulation«.

Royal Air Force vil ikke kommentere den konkrete hændelse, men bekræfter over for avisen, at man for nylig har »opdateret sine retningslinjer« hvad angår »digital adfærd«.

Ifølge Mail on Sunday er hændelsen yderst alvorlig. Angiveligt er det lykkedes at lokke tophemmelige oplysninger om udviklingen af det nye F35-jagerfly ud af manden.

Men den påstand afviser luftvåbnet:

»Ingen følsomme eller klassificerede F-35 informationer er blevet videregivet via et datingsite. Den pågældende ansatte havde ikke engang noget at gøre med F-35 programmet«, siger en talsmand ifølge Sky.

Danmark med i F35-programmet

Hvis der er tale om et læk af hemmelige oplysninger, kan det have alvorlige følger for ikke bare Storbritannien, men også Danmark.

Kampflyet F-35 er det dyreste militære våbenprogram nogensinde og udvikles i samarbejde mellem ni lande, heriblandt Danmark. Danske virksomheder som Terma og Multicut leverer blandt andet højteknologiske radarer, maskindele og halefinner til F35-flyet.

Sideløbende har Danmark investeret 66 milliarder kroner i købet af 27 F35-kampfly. Det er det dyreste våbenindkøb i dansk historie.

Politiken har søndag kontaktet Værnsfælles Forsvarskommando, der ikke har nogen kommentarer til sagen.

Honningfælden klapper

Det er en digital variant af den såkaldte 'honningfælde', den britiske mand er gået i.

Honningfælder dækker over efterretningsagenter, der via charme, sex og kærlighed forsøger at lokke følsomme oplysninger ud af personer. Ofte fotograferes eller filmes offeret også i kompromitterende situationer - fx under samleje.

Materialet kan så bruges til at afpresse personen efterfølgende.

I det lækkede notat, som Mail on Sunday har bragt, advarer det britiske luftvåben om sådanne fælder i lyset af Tinder-hacket.

»Hændelsen udstiller risikoen for social engineering (social manipulation, red.) og online rekognoscering af profiler på sociale medier, som afslører forbindelse til de militære enheder«, skriver luftvåbnet og fortsætter:

»Sagt simpelt, så er social engineering brugen af psykologisk manipulation til at aflokke fortrolige eller følsomme informationer. Det kan udføres over telefon eller i en social situation (fx i en bar), men også online. En dygtig og overbevisende agent vil forsøge at aflure informationer gennem venskab, sympati og/eller forpligtelse for at kunne indsamle informationer og samle det til et større billede«.

Også i Danmark er forsvaret opmærksom på problemstillingen.

De 200 danske soldater, der aktuelt er udstationeret i Estland på NATO-mission, er således blevet trænet i at undgå honningfælder ved grænsen til Rusland.