20 personer er dræbt i flyulykke i Schweiz Øjenvidne siger, at veteranfly vendte 180 grader og faldt til jorden som en sten i de schweiziske alper.

Alle 20 ombordværende er omkommet, efter at et veteranfly er forulykket i de schweiziske alper. Det oplyser schweizisk politi ifølge Reuters.

Myndighederne har foreløbig været fåmælte om ulykken lørdag. Politiet har varslet et pressemøde klokken 14.00.

Det forulykkede fly er et tysk militærfly bygget i 1939. Det kendes som en Junkers og er af typen JU52 HB-HOT.

Det har været brugt til turistflyvninger i de schweiziske alper.

Det havde plads til 17 passagerer, to piloter og en steward.

Ifølge de lokale medier og hjemmesider for flyentusiaster var flyet fuldt booket, da det i 2.500 meters højde ramte bjerget Piz Segnas.

Avisen 20 Minutes har talt med et øjenvidne, der overværede ulykken.

»Flyet vendte 180 grader mod syd og faldt til jorden som en sten«, siger øjenvidnet, som også kan fortælle, at stykker af flyet kun blev spredt over et lille område.

Det antyder, at der ikke er tale om en eksplosion.

Tidligere lørdag blev Schweiz ramt af en anden flyulykke. Her styrtede et privatfly med et ægtepar og deres to børn om bord ned i en skov i kantonen Nidwald. Der er ikke fundet nogen overlevende.

Ritzau