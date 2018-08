Selvmordsbomber slog til: Dræber tre tjekkiske Nato-soldater i Afghanistan

En selvmordsbomber har dræbt tre tjekkiske Nato-soldater, der var på fodpatrulje i det østlige Afghanistan.

Det oplyser Nato og den tjekkiske regering ifølge AFP.

Taliban tager skylden for angrebet.

En amerikansk og to afghanske soldater er såret ved angrebet.

Angrebet skete i omegnen af Charikar, der er hovedstad i provinsen Parwan.

Ifølge en talsmand for Parwans guvernør var bomben rettet mod de udenlandske styrker. De deltog i en rutinemæssig patrulje.

Soldater fra USA er hyppigt stationeret i det østlige Afghanistan for at bekæmpe militante islamister. Det er fortsat et af de farligste områder at operere i for Nato-soldater.

Taliban tager skylden for søndagens selvmordsbombe og siger, at det er amerikanske soldater, der er dræbt.

»Vi har dræbt otte amerikanske angribere med en taktisk bombe«, lyder det fra Talibans talsmand Zabihullah Mujahid.

»Den indtrængende fjende måtte tilkalde tre helikoptere og ambulancer for at beskytte deres styrker«, siger han.

ritzau