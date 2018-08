»Åh Danmark, sikke et land«: Boris Johnson revser dansk burkaforbud Burkaforbuddet strider mod mange af de ting, man ellers forbinder Danmark med, mener den tidligere minister.

'De dejlige danskere er galt på den - et burkaforbud er ikke svaret'.

Sådan lyder overskriften på en lang kronik bragt i The Telegraph mandag. Kronikken er skrevet af den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson fra Det Konservative Parti.

»Åh Danmark, sikke et land. Er der noget samfund, som indånder duften af frihed, så er det det danske«, indleder den tidligere minister og forhenværende borgmester i London sin kronik.

Det er ikke mere end et par uger siden, at Boris Johnson sidst var i København, og her blev han mindet om, hvorfor han er så vild med Danmark: Individualismen, sorgløsheden, friheden.

»Det er danskerne, der fortsat forsvarer sig imod EU-tyranni. De ryger stadig deres kræftfremkaldende tobak og spiser deres frankfurtere. De bruger stadig kronen i stedet for euroen. De nægter stadig at lade udlændinge købe sommerhuse i Jylland«.

»Og ikke mindst så var det Danmarks heroiske befolkning, der på den storslåede dag i juni 1992 gav fingeren til eliten i Europa og stemte nej til Maastricht-traktaten«.

Vidunderlige København

Boris Johnson har i det hele taget mange pæne ord at sige om Danmark og nævner Christiania, cykelkulturen og 'vidunderlige København'.

Derfor var han overrasket over, at Danmark den 1. august tilsluttede sig andre europæiske lande - Frankrig, Tyskland, Østrig og Belgien - og indførte et tildækningsforbud - i folkemunde kaldet burkaforbuddet.

»Ja, burkaen er undertrykkende og latterlig. Men det er ikke nogen grund til at forbyde den«, skriver Boris Johnson.

Han mener ikke, at nogen har ret til at bestemme, hvad en frifødt voksen kvinde må - og ikke må - være iført på et offentligt sted. Så længe det ikke går ud over andre, at hun er iført en burka eller en niqab.

Her nævner Boris Johnson, at det i nogle situationer er nødvendigt at kunne se folks ansigter.

»Hvad angår virksomheder, så bør de have lov til at indføre en dresscode for deres medarbejdere, som sikrer en god kommunikation med kunderne«, skriver han.

Den tidligere udenrigsminister påpeger, at burkaen og niqabben ikke altid har været en del af islam.

»I Storbritannien i dag er der kun en meget lille minoritet af kvinder, der bærer disse besynderlige hovedbeklædninger. Jeg er sikker på, at det en dag vil være helt slut«, skriver han.

»Danskerne svømmer splitterravende nøgne rundt i hjertet af København. Og hvis man skal tro 'Forbrydelsen', så er kvindelige efterforskere iført færøske sweaters på job, fordi det er deres ret«.

»Så hvis danske kvinder vil dække deres ansigter til, så synes det under alle omstændigheder en smule ekstremt at stoppe dem«.

ritzau