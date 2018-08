63 sårede og dræbte siden fredag: »Vi har nærmest et folkedrab i mit område. Det gør mig vanvittig« Den amerikanske by har haft en af de mest blodige weekender i mange år. Og der er frygt for, at det bliver meget værre, når banderne skal hævne sig på gerningsmændene.

CHICAGO I TAL USA's tredjestørste by.

by. Huser knap 2,7 mio. indbyggere .

. Fylder over goo kvadratkilometer, svarende til Falsters størrelse .

. Besøges årligt af 50 mio. turister .

. Havde i første halvår 309 drab og 5.400 røverier. Kilde: Chicagos bystyre og Chicagos Politi. Vis mere

»Det her er det værste, jeg har set. Der er masser af spændinger. Og det kan blive værre, for du hører en hel masse tale om hævn«.

Ordene tilhører en af de betjente, Chicago-avisen Sun Times møder uden for indgangen til Stronger-sygehusets skadestue.

Han og henved en snes kolleger er opstillet for at holde uvedkommende væk fra de travle operationsstuer efter nogle af de blodigste dage i den amerikanske storbys historie.

Fra lørdag formiddag til søndag formiddag alene blev ikke færre end 34 personer skudt. Fem af dem døde. Tager man fredag eftermiddag med, er over 63 blevet skudt og dødstallet oppe på ti personer.

Ved fem af skyderierne blev flere ofre ramt. Det skete blandt andet i Gresham, hvor otte mennesker blev såret af skud. Fire af dem var piger i teenagealderen.

De fleste skyderier er sket i West Side-området. Der har været skudt mod en gadefest. En begravelsesforsamling. En vejfest. Og mod tilhørerne til en koncert.

Omfattende kriminalitet

Det er foruroligende tal, selv for en by, der i årevis har været plaget af særdeles voldsom kriminalitet. Selv om mængden af skyderier og drab har været på retur i løbet af de seneste 15 måneder, så er det en by, der har været vant til lidt af hvert.

Problemerne har været så store, at man for i det mindste at beskytte de mindste har etableret særlige bevogtede sikkerhedsruter, som børn skal bevæge sig ad for at komme til og fra skole.

Nu er den gal igen: »Det er helt ude af kontrol lige nu. Det er en krigszone. Chicago er sindssyg«, erklærer gadepræsten Donovan Price.

En anden præst, Reshorna Fitzpatrick, er rystet.

»Vi har nærmest et folkedrab i mit område. Det gør mig vanvittig. Jeg vil ikke gå til flere protestdemonstrationer. Jeg vil have, at folk samarbejder og lader børnene være i live«.

»Vi ved, at nogle af hændelserne var målrettede, og at de handlede om bandekriminalitet i nogle af områderne«, oplyste lederen af ordenspolitiet Fred Waller.

Borgmesteren: Byen må stå sammen

Byens borgmester er Barack Obamas tidligere stabschef Rahm Emanuel. Han havde søndag travlt med at præsentere en renovering af parkanlægget langs den flod, der løber gennem byen og har beskrevet det indgående på sin facebookside.

Her omtaler han ikke den voldsomme weekend.

Men da han blev konfronteret med de mange skyderier under pressemødet om promenaden langs Chicago-floden, fandt han tid til at erklære, at der er brug for at skabe job i nogle af byens mere belastede bydele.

»Vi er nødt til at arbejde sammen. Det kræver en indsats fra os alle, ikke kun vores politibetjente«, mener han.

Kilder: Chicago Sun-Times, CBS Chicago, ABC 7 Chicago, NBC 5 Chicago, New York Times og CNN.