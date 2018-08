Jordskælv nær Bali: »Det var så voldsomt, at vi blev slynget ud af vores senge« Lokale beskriver panik og omfattende ødelæggelser. Myndighederne frygter, at dødstallet vil stige.

De første øjenvidneskildringer begynder at tikke ind fra den indonesiske ø Lombok.

Den blev søndag aften ramt af et voldsomt jordskælv - det andet på kun en uge.

En australsk mand, som driver et feriested på øen vest for Bali, fortæller til nyhedsbureauet AP, at hans hjem er helt ubeboeligt efter jordskælvet.

»Det var så voldsomt, at vi blev slynget ud af vores senge, og væggene begyndte at slå revner«, siger ejeren, Evan Burns.

Jordskælvet blev målt til at have en styrke på 6,9-7,0, og dødstallet er i skrivende stund oppe på 91.

Tsunamivarsel blev hævet

Evan Burns flygtede op i bjergene med sin hustru og deres to-årige søn, fordi myndighederne udsendte et tsunamivarsel.

Det blev kort efter ophævet, men familien tilbragte natten i mørket sammen med omkring 200 andre fra deres landsby, skriver AP.

Og det var ikke kun Evan Burns, som kom tilbage til et ødelagt hjem. Over 3.000 hjem menes at være ødelagte. Det gjaldt også en unavngiven familie, som et lokalt medie talte med i nat.

»Vores hus kollapsede, så vi var nødt til at sove i et telt. Vi var meget bange for efterskælvene«.

Der er ifølge USGS, den amerikanske overvågning af jordskælv, er der registreret 42 efterskælv i området.

De indonesiske myndigheder frygter ifølge flere medier, at dødstallet vil stige, efterhånden som redningsindsatsen når frem.

Alle omkomne er lokale indonesere, dog er der ifølge AP ubekræftede oplysninger om, at syv udenlandske turister er omkommet på ferieøen Gili Trawangan.

Folk i kø for at forlade ferieø

Gili Trawangan er en af tre populære indonesiske ferieøer nordvest for Lombok. Ifølge AP forsøger tusinder turister at komme væk, efter at have tilbragt natten udendørs.

Nyhedsbureauet har talt med en britisk turist, Saffron Amis, som fortæller, at folk flygtede op i bjergene.

»Der var mange, som skreg og græd, især de lokale. Vi talte med mange af dem, og de var paniske, fordi de tænkte på deres familie i Lombok«.

På nettet kan man finde hoteller på Gili Trawangan, som beskriver, at alle deres værelser er ødelagte. På de sociale medier er også billeder, som viser, hvordan folk forsøger at komme væk.

Også lokale beskriver tumulten.

Der er i omegnen af tre millioner indbyggere på Lombok, som er naboø til øen Bali, som er mere kendt blandt danskere.

Jordskælvet søndag kunne også mærkes i Bali, et velkendt feriemål for turister. Rystelserne kunne mærkes på Bali, selv om epicenteret var i det nordlige Lombok. Men der berettes udelukkende om materielle skader, eksempelvis som her et butikscenter.

Foto: Firdia Lisnawati/AP Ødelæggelser efter det voldsomme jordskælv. Her fra et butikscenter i Bali.