Dansk topdiplomat får nøglerolle med at reformere FN

En dansk topdiplomat skal være med til at forny FN, som er mere end 70 år gammel. Jens Christian Wandel er blevet ansat som særlig rådgiver for generalsekretæren for reformer.

Han skal sikre koordineringen af udviklingsbistand, fred og sikkerhed samt administration under en samlet reform.

»Min rolle er at rådgive generalsekretæren, så vi kan skabe fremdrift. Der er brug for én, der kun beskæftiger sig med det, siger Jens Christian Wandel.

»Jeg har en ret dyb erfaring omkring FN, og jeg har været meget involveret i store forandringsprocesser tidligere«.

Han tiltrådte jobbet i sidste uge og skal rådgive og koordinere på tværs af FN's mange organisationer.

Det er FN's generalsekretær, António Guterres, der har udpeget den 56-årige dansker til jobbet.

Generalsekretæren har besluttet at oprette en afdeling, der skal ledes af vicegeneralsekretæren og chefen for kabinettet.

Stor pakke af reformer

Jens Christian Wandel kalder det for den største samlede reformpakke, som FN har lavet i cirka 50 år. Det bærer også udfordringer med sig.

»Kompleksiteten i sig selv bliver en udfordring, mange dele af systemet skal rykke på samme tid«.

»I så stort et system kan der være kræfter både indefra og udefra, der prøver at modarbejde reformen eller vil have, at den er på en lidt anden måde«, siger Jens Christian Wandel.

Diplomaten har tidligere bestridt en toppost i FN.

Han blev i 2012 udpeget som chef for FN's udviklingsprogram, UNDP, dermed var han den højst placerede dansker.

»Sidste år tog jeg pension. Så jeg har været ude af systemet. Men det er klart, at når generalsekretæren og de andre peger på, at der skal ske noget, så vil jeg gerne være med til at hjælpe«, siger han.

Jens Christian Wandel sidder igen i toppen af FN, og han regner med, at reformerne er færdige om cirka to-tre år, hvorfor strukturen er midlertidig.

