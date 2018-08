Spanien er rystet over ny strøm af migrantbørn uden forældre Antallet af uledsagede migrantbørn vokser. Samtidig gør ny konservativ leder op med årtiers liberal udlændingepolitik efter stormløb på grænsen i Ceuta.

Mens illegale migranter og et stort antal uledsagede mindreårige i disse dage hopper i land på de andalusiske strande fra gummibåde og de såkaldte pateras, plimsollere, tager udlændingedebatten en helt ny drejning i Spanien, hvor indvandrerfjendske partier indtil nu ikke har fået fodfæste.

En velfærdsstat kan ikke tage imod millioner af afrikanere, som ønsker at komme til Europa Pablo Casado, leder af oppositionen

Men stemningen kan hurtigt vende, og det store centrum-højre-parti Partido Populars nye stærkt højredrejede leder, Pablo Casado, bryder i disse dage med den tidligere partileder og regeringschef Mariano Rajoys moderate politik i indvandrerspørgsmål.

»Det er ikke muligt at give tilladelse til alle. En velfærdsstat kan ikke tage imod millioner af afrikanere, som ønsker at komme til Europa«, skriver han i et tweet.

Pablo Casado, som partiets medlemmer valgte til ny leder i juli, tilhører partiets yderste højrefløj, og han ønsker at profilere sig selv og partiet med en indvandrerkritisk linje over for den nye socialistregering ledet af Pedro Sanchéz, som kun har været ved magten i to måneder.

Den konservative leders skarpe retorik giver ifølge flere spanske medier med avisen El País i spidsen anledning til dyb bekymring i EU-Kommissionen i Bruxelles.

Her vurderer man, at spaniernes hidtidige tolerante stemning over for indvandrere er ved at forandre sig.

7.000 børn er alene

Regeringen er ikke alene under pres fra oppositionen. Den socialistiske leder af lokalregeringen i Andalusien, Susana Díaz, lægger pres på regeringen for en fordeling af de mange mindreårige migranter, som er kommet til Spanien i de seneste måneder.

Det store flertal befinder sig i Andalusien med en mindre gruppe i Catalonien, og begge lokalregeringer opfordrer derfor centralregeringen til at sikre en solidarisk fordeling.

Regeringschef Pedro Sánchez har derfor indkaldt lederne af lokalregeringerne til et møde med henblik på at anbringe disse børn på institutioner rundtomkring i landet.

Myndighederne vurderer, at antallet af dem har rundet 7.000 i løbet af de to seneste år, og omkring 70 procent af dem er marokkanere.

Der kommer stadig flere. Alene i weekenden var 15-17 børn blandt de reddede fra to såkaldte plimsollere, og blandt mange af de nyankomne er mindreårige fra Elfenbenskysten og Guinea.

Ingen har overblik over det nøjagtige antal mindreårige migranter. Ligesom mange af de voksne forsvinder mange af dem de kort tid, efter at de er nået frem.

Andre lader sig registrere hos Røde Kors og i de lokale myndigheders centre, som uddeler mad og drikke og sørger for overnatning under ordnede forhold, selv om myndighederne flere steder har svært ved at følge med. I Barcelona og flere større byer sover stadig flere af børnene på gader og i parker.

Derfor trænger en fordeling af dem sig på. Flere steder i lander bliver det mere og mere synligt, og ikke kun højrefløjen, men også kræfter i det succesrige centrumparti Ciudadanos stiller nu spørgsmålet, om den spanske velfærdsstat vil være i stand til økonomisk, socialt og kulturelt at håndtere et øget pres fra Afrika.