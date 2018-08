Professor fra internationalt forskerhold: »Her i USA har jeg aldrig set så meget fokus på klima, som der er nu«

FAKTA

Paris-aftalen

Den internationale klimaaftale blev indgået i december 2015. Målsætningen er, at den globale opvarmning skal søges begrænset til 1,5 grader og i hvert fald skal holdes »pænt under 2 grader«. Den globale gennemsnitstemperatur er allerede 1 grad højere end niveauet før industrialiseringen for alvor tog fast, FN’s klimapanel udsender til oktober en rapport om de 1,5 grader.

I aftalen skal de enkelte lande selv fastsætte deres klimamål. De fleste lande har i første omgang meldt en målsætning for 2025 eller 2030. Disse mål er ikke ambitiøse nok til at lede frem til højst 2 graders opvarmning.

