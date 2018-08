Analyse: USA's bizare handelsfred med EU bygger på et sojamirakel og Kina-bashing Trump bevarer ny handelsfred med EU, selv om EU intet har givet. Sojamirakel og Kina-bashing ligger bag.

Donald Trump bryster sig ofte af at være uforudsigelig, men særligt i de seneste uger har det været svært for mange at forstå, hvad der driver USA’s præsident i hans handelskrig.