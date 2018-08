Manaforts højre hånd afslører skattesvindel for millioner

Rick Gates, der er anklagerens hovedvidne i retssagen mod præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort, afslørede adskillige opsigtsvækkende detaljer, da han mandag var i vidneskranken.

Gates fortalte blandt andet, at han i samarbejde med sin tidligere chef, Manafort, skjulte millioner af dollar i udenlandske bankkonti for at undgå at betale skat hos de amerikanske skattemyndigheder.

Samtidig indrømmede Gates, at han stjal hundredtusindvis af dollar fra Manafort i løbet af deres tætte samarbejde.

46-årige Rick Gates, der også er en af Donald Trumps mangeårige forretningspartnere, erklærede sig i februar skyldig i at have løjet for amerikanske myndigheder og i at have konspireret mod USA's regering.

Han var mandag indkaldt som vidne på femtedagen i sagen mod Manafort.

Manafort er den første på anklagebænken i den tidligere FBI-chef Robert Muellers undersøgelse af Ruslands potentielle indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Millioner skjult på udenlandske konti

Anklagerne har dog meget lidt berøringsflade med Rusland.

I stedet er Manafort anklaget for forsøg på at skjule indtægter for arbejde i Ukraine. Senere i et andet sagskompleks er han også anklaget for at lyve for det føderale politi i USA.

I retssalen i Virginia svarede Rick Gates 'ja', da han blev spurgt af anklageren, om han havde foretaget kriminelle handlinger med Manafort.

Han sagde, at han havde hjulpet Manafort med at udfylde falske selvangivelser og med at skjule 15 forskellige udenlandske konti. Primært var der tale om konti i Cypern.

»Efter Manaforts ønske oplyste vi ikke nogen om de udenlandske konti«, afslørede Gates fra vidneskranken.

Han tilføjede, at det drejede sig om »adskillige millioner af dollar«.

Derudover fortalte Gates, at han stjal 'hundredtusindvis' af dollar fra Manafort ved at indgive falske udgifter.

69-årige Paul Manafort var Trumps kampagnechef i valgåret 2016 fra marts og knap et halvt år frem.

ritzau