Brasilien lukker - og genåbner - grænsen for venezuelanere

Brasilien har genåbnet landets nordlige grænseovergang til Venezuela tirsdag morgen dansk tid.

Det sker, blot få timer efter at grænsen blev lukket i et forsøg på at stoppe migrantstrømmen til landet.

Landets højesteret har således overtrumfet en beslutning fra en føderal domstol om at lukke grænsen for den stigende tilstrømning af migranter fra Venezuela.

»Det kan ikke retfærdiggøres at tage den lette vej og 'lukke dørene', fordi det er svært at huse flygtninge«, lyder begrundelsen fra højesteretsdommer Rosa Weber.

Brasilien nåede kortvarigt at lukke grænse mod Venezuela, oplyste politiet i Brasilien natten til tirsdag dansk tid.

Lukningen af grænsen blev søndag besluttet af en føderal dommer. Formålet var at mindske strømmen af migranter fra nabolandet, der er plaget af en politisk og økonomisk krise,

På to år er tilstrømningen af migranter fra Venezuela til Brasilien steget markant, og titusindvis af venezuelanske migranter har de seneste år krydset grænsen. Omkring 500 krydser grænsen om dagen.

Grænske skulle forblive lukket

Grænsen skulle efter planen forblive lukket, indtil de migranter, der allerede er kommet ind over grænsen, er blevet fordelt til en række andre steder i Brasilien. Og den skulle kun være lukket for migranter fra Venezuela.

Boa Vista, hovedstaden i den brasilianske delstat Roraima, har huset det største antal migranter fra Venezuela i landet. Migranterne har udgjort omkring 25.000 af byens 330.000 indbyggere.

Guvernøren i Roraima, Suely Campos, har siden maj advokeret for at grænsen skulle lukkes.

Men det afvises nu en gang for alle af landets højesteret.

»Lukningen af grænsen mellem to lande vil kunne påvirke situationen for individer, der kvalificerer sig til beskyttelse efter international lovgivning«, siger højesteretsdommeren.

Hun påpeger desuden, at langt de fleste migranter fra Venezuela ikke lever op til kravene for at få asyl.

ritzau