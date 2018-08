17-årige Jahnae ville lige hilse på vennerne. Hun endte som en af 11 dræbte i Chicago i weekenden Det kostede gymnasieeleven, at hun gik udendørs i Chicago. Her blev adskillige dræbt og såret denne weekend.

Jahnae Patterson stod med nogle bekendte og sludrede på fortovet ud for South Millard Avenue i Chicagos Lawndale-bydel. De var til en fest i opgangen, men var trukket ud for at få lidt frisk luft.

Klokken var 02.30. Hun var 17 år, da hendes liv sluttede der på gaden i det, der blev en blodrød weekend i den amerikanske storby.

To ukendte mænd gik hen til de seks unge, trak skydevåben og skød løs mod gruppen. Fem blev såret. Pigen blev ramt af et projektil i ansigtet og blev erklæret død på stedet.

Da mandagen oprandt, var 11 dræbt af skud og omkring 70 såret af projektiler - mange af dem børn - ved de over 30 skyderier, der var sket siden fredag eftermiddag. Flere af dem blev rettet mod grupper af mennesker, der nød sommeraftenen og -natten. Og fælles for dem er, at de skete i belastede bydele, især i kvartererne West Side og i South Side, hvor banderne har fået lov at bide sig fast.

Især natten til søndag var hektisk. Mellem midnat og 03.00 blev ikke færre end 30 mennesker ramt af skud. Ved otte af skyderierne var der flere kvæstede.

Politiinspektør: Alle er med til at give bandekriminelle frit lejde

De fleste af skyderierne er knyttet til byens bandekriminalitet. Den er man træt af i Illinois-storbyen.

»Jeg er træt af det. Alle og enhver i byen er træt af det. Hvis vi ikke gør noget som samfund, fortsætter vi med at sende det signal, at det er o.k. at begå de her forbrydelser«, siger politiinspektør Eddie Johnson om de voldsomme begivenheder, der udspiller sig i byen.

Han langer ud efter dem, der har travlt med at skyde skylden for udviklingen over på politiet og bystyret.

Jeg får skylden. Borgmesteren får skylden. Byrådet får skylden. Jeg hører ingen sige, at gerningsmændene derude på gaderne skal holde op med at trykke på aftrækkeren. Politiinspektør Eddi Johnson

»Der er nogle, der ved, hvem der gjorde det her. Jeg får skylden. Borgmesteren får skylden. Byrådet får skylden. Jeg hører ingen sige, at gerningsmændene derude på gaderne skal holde op med at trykke på aftrækkeren. Alle er med til at give dem frit lejde«, tilføjer han på et pressemøde, hvor også borgmester Rahm Emmanuel deltog.

Det synspunkt får opbakning fra en borgergruppe, Mødre Mod Meningsløse Drab, MASK.

»Politiet redder os ikke. Byen redder os ikke. Der kommer ikke noget kavaleri. Vi er nødt til at redde hinanden. Det er et spørgsmål om, hvordan vi får folk til at holde op med at være bange for at gå uden for deres hjem og gen-engagere sig i lokalområdet. Hvis vi igen kan få folk til at tage ansvar til vore kvarterer, vil de ændre på alting«, mener Tama Manasseh.

Drabsbølgen udløser indædt angreb på borgmesteren

Foto: Teresa Crawford/AP Politiinspektør Eddie Johnson under pressemødet om de mange skyderier. Borgmester Rahm Emmanuel står i baggrunden.

Borgmester Emmanuel opfordrer på pressemødet til, at alle byens borgere vender sig mod volden, uanset om de bor i de belastede bydele eller ej.

»Det kan godt være, at det ikke var i dit nabolag, i dit lokalsamfund. Men det nabolag er en del af Chicago. Det er en del af dit hjem«, siger han.

Hans politiske modstandere er ikke til sinds at lade ham slippe med nogle lette slogans.

Hos nogle er holdningen klar: Det er demokraternes skyld. Den kritik kommer fra byen New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani, der er republikaner og kendt for at være ganske bramfri og på ægte newyorkermanér gå direkte i kødet på dem, han ikke er enige med.

Senest har han i en stribe tweets affyret en bredside mod den demokratiske borgmester Rahm Emmanuel og efterlyser en målrettet indsats mod kriminalitet som den, New York gennemførte i 1980'erne og senere.

Chicago murders are direct result of one party Democratic rule for decades. Policing genius Jerry McCarthy can do for Chicago what I did for NYC. He was one of the architects of Compstat. Slashed homicides over 70%. Tens of thousands of lives saved. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) August 6, 2018

»Borgmester Emmanuel spiller violin, mens Chicago brænder«, tilføjer han og giv sin støtte til den tidligere politikommissær Gerry McCarthy, der udfordrer Emmanuel til borgmestervalget om et halvt år.