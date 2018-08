Børn af islamistiske forældre udgør en terrorfare Den tyske efterretningstjeneste advarer mod tidlig radikalisering.

Skal myndighederne overvåge børn helt ned i 14-års alderen for at forhindre, at de bliver islamistiske terrorister?

Ja, mener chefen for den tyske efterretningstjeneste Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Hans-Georg Maassen.

Han advarer om, at børn, som vokser op i islamistiske familier, har gode betingelser for at ende som terrorister. »De udgør et ikke uvæsentligt potentiale for fare«, sagde Hans-Georg Maassen i går til tyske medier.

I en rapport, som medier i den såkaldte Funke Medie-gruppe offentliggjorde i går, hedder det, at der er »tegn på, at radikalisering af børn og unge sker hurtigere og tidligere«.

300 børn i Tyskland risikerer at blive udsat for denne type radikalisering, fastslår rapporten. »Nogle af børnene bliver fra fødslen undervist i et ekstremistisk syn på verden, hvor vold er legitimt, og hvor man ser ned på andre, som ikke er del af deres gruppe«, skriver efterretningstjenesten i rapporten.

Ifølge BfV-chef Hans-Georg Maassen er islamiseringen af børnene »alarmerende og vil udgøre en alvorlig udfordring for myndighederne i de kommende år«.

Bekymringen gælder både børn af forældre, der har deltaget i kampe i Mellemøsten for terrorbevægelsen Islamisk Stat, og islamister, der er blevet i Tyskland.

I Tyskland kan efterretningstjenester generelt overvåge folk, der er 16 år eller ældre. Men delstaten Bayern har sat overvågningsalderen ned til 14 år. Det skridt overvejer også andre delstater nu at følge.

Børn af IS-krigere

Rapporten bekymrer politikere fra kansler Angela Merkels kristendemokratiske parti, CDU.

En af dem er Patrick Sensburg, medlem af Forbundsdagen, som vil tillade overvågning af børn under 14 år.

»Det her handler ikke om at kriminalisere børn under 14 år, men om at afværge alvorlige trusler mod vores land. I dette tilfælde islamistisk terror, som også rammer børn«, siger han til Funke Medie-gruppen.

Også CDU’s såkaldte søsterparti, CSU, er i alarmberedskab efter at have læst rapporten. Partiets indenrigspolitiske talsmand, Stephan Mayer, mener, at en overvågning af børn og unge vil være »en beskyttelse af de pågældende børn«. Han påpeger, at mange IS-krigere fra Tyskland var »meget unge«.

Indenrigministeren i delstaten Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, mener, at myndighederne skal have »passende instrumenter for at kunne være på vagt over for traumatiserede og voldelige IS-krigere i 14-års alderen, der er kommet tilbage«.

I Nordrhein-Westfalen overvejer man at sætte overvågningsalderen ned til 14 år.

Siden 2012 er 960 mænd og kvinder ifølge efterretningstjenesten rejst fra Tyskland for at deltage i kampe for IS i Syrien og Irak. En tredjedel af dem vurderes at være tilbage i Tyskland, mens 150 menes at være faldet under aktioner for terrorbevægelsen.

Flere af de kvinder, der rejste til Syrien og Irak, medbragte deres børn, og flere af dem har fået flere børn med IS-krigere under opholdet i Mellemøsten. Det er ikke fastslået, præcis hvor mange børn det drejer sig om, netop fordi efterretningstjenesten ikke må overvåge eller indsamle data om børn under 14 år.

Men myndighederne oplyser, at 50 kvinder er vendt hjem efter at have været i forhold med IS-krigere i Mellemøsten. Eksperter mener, at alle de 50 kvinder har mindst ét barn. I et svar til parlamentet, Forbundsdagen, fastslår regeringen, at »børn i et lavt trecifret antal er kommet tilbage til Tyskland, de fleste af dem er babyer og småbørn«.