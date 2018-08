Bangladesh slår hårdt ned på pressefolk og protester En trafikulykke har givet omfattende uroligheder i Bangladesh. Myndighederne reagerer hårdt på demonstrationerne.

Shaidul Alam er en internationalt anerkendt pressefotograf.

Han er også fængslet i Bangladesh.

Hans brøde: Han har støttet studerende, der har demonstreret for at få øget trafiksikkerheden i et land, hvor omkring 12.000 mister livet på vejene hvert år. Da han blev interviewet af al-Jazeera om demonstrationerne og den generelle situation i Bangladesh blev han anholdt af en snes betjente kort efter.

Det krav er blevet mødt med politiets gummikugler, et stop for den kollektive trafik i hovedstaden Dhaka, lukning af alle gymnasier og ifølge Alam også af bevæbnede tæskehold, der er sat ind for at banke de studerende på plads.

En talsmand for politiet i Dhaka, Moshiur Rahman, siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Alam blev taget ind til afhøring efter at have viderebragt »falske oplysninger til forskellige medier og for provokerende kommentarer. Han indrømmede, at det var hans personlige holdninger«.

Menneskeretsorganisationer advarer

Menneskeretsorganisationen Human Rights Watch har opfordret myndighederne til at gribe ind mod de overgreb, der foregår i landet. Aktivister og journalister, der har kritiseret de hårdhændede metoder, anholdes og angribes. Og anholdelsen af Alam, der er blevet mishandlet under tilbageholdelsen, bør undersøges, kræver organisationen.

»Atter en gang ser de bangladeshiske myndigheder ud til at gribe til voldelige løsninger på problemerne for derefter at fordømme dem, der kritiserer fremgangsmåden«, siger Human Rights Watch' asiendirektør Brad Adams.

Også Amnesty International tager afstand fra myndighedernes hårdhændede adfærd. EU kræver, at »angrebene mod demonstranter, journalister og andre må standse«.

Overfald på aktivister og pressefolk

Mindst en snes journalister og fotografer fra blandt andre nyhedsbureauet AP er blevet overfaldet af regeringsstøtter, da de dækkede protesterne mod den manglende trafiksikkerhed. I en leder i den store avis Daily Star langes der da også ud efter begivenhederne og over, at politiet har vendt det blinde øje til angreb på journalister.

Det hele begyndte, da to studerende omkom den 29. juli ved en færdselsulykke i Dhaka, da de blev ramt af en bus. Det udløste en storm af protester og demonstrationer, der hurtigt tog til i omfang.

Regeringen meddelte mandag, at den vil skærpe straffene for at forårsage dødsfald i trafikken til fængsel i op til fem år mod tre år efter de nuværende regler.