'Rejs jer': Tysk venstrefløjspolitiker starter ny politisk bevægelse med paroler fra det yderste højre Den karismatiske og kontroversielle Sahra Wagenknecht fra partiet Die Linke har stiftet nye fælles bevægelse på venstrefløjen, der vender sig mod migranter.

Klokken nærmede sig de symbolske fem minutter i 12, da Sahra Wagenknecht endelig åbnede munden. På de to forudgående dage af landsmødet i Leipzig havde hun lyttet adspredt til talerne fra sine kammerater i partiledelsen og »klappet så behersket, at intet bifald havde været en mere venlig gestus«, som en avis syrligt noterede sig.

Citrolgul kjole og høje hæle

I citrongul kjole spankulerede hun på sine høje hæle op til talerstolen, mens hele salen holdt vejret. Nede bagved i frydefuld forventning, mens partispidserne i Die Linke oppe foran skulede mere nervøst til partiets mest populære politiker og provokatør nummer et. Når Sahra Wagenknecht taler, sker der noget.

I første omgang kunne de dog slappe af. Mens de røde faner rejste sig i salen, tordnede Sarah Wagenknecht mod først neoliberalismen og så fjenden i det højrenationale Alternative für Deutschland. Så kom formanden for Die Linkes gruppe i parlamentet, endelig til sprængstoffet, regeringens asylpolitik.

»Er der mon grænser for, hvor mange arbejdsmigranter, vi kan tage og hvis ja, hvor går grænsen så«, spurgte Wagenknecht og slog, tro mod sin vane fast, at Angela Merkels »åbne grænser for alle er en fejl«.

Ny bevægelse klar trods buhråb

Fulgt af spredt bifald nede bagfra og massive buh-råb. For officielt er Die Linke til venstre for forbundskansleren og går ind for en langt mere åben flygtningepolitik. Det gør Sahra Wagenknecht ikke. Ej heller gør den nye »bevægelse«, hun lancerede i weekenden og som fra den 4. september er en nyskabelse i tysk, måske ligefrem europæisk politik: Aufstehen - ’Stå op’ eller ’rejs jer’.

Ligheder med AfD

Et navn, der muligvis giver associationer i retning af socialisme, men som i form og indhold - ikke mindst modstanden mod migration - har meget til fælles med Alternative für Deutschland, AfD. Det unge højrenationale parti, som i de sidste ugers meningsmålinger er nået op på over 17 procent af stemmerne og er tæt på at overhale socialdemokraterne som Tysklands næststørste parti.

Også af den grund er det alt andet end populært hos SPD, at Sahra Wagenknecht, der har stor folkelig popularitet, har startet en bevægelse på tværs af venstrefløjens partier med det erklærede formål at skaffe kanslerposten, der - forstås - gerne må gå til stifteren selv.

»Venstrefløjen er splittet og svag, derfor er en ny bevægelse nødvendig og fornuftig«, har hun selv begrundet bevægelsen med. Den skal samle utilfredse vælgere fra SPD, Die Linke og De Grønne.

Populær i meningsmåling

I første omgang er der ikke tale om et parti, men ledelserne i de tre partier har begrundet angst for, at Sahra Wagenknecht har meget høje mål. Og mulighed for at nå dem.

En meningsmåling blandt venstreorienterede vælgere i juni i avisen Bild viste nemlig, at partiet, som dengang blev døbt ’Sahra Wagenknecht listen’, vil kunne nå hele 25 procent af tyskerne. Hele 78 procent af Die Linkes vælgere kunne forestille sig at stemme på det eventuelt kommende parti, ligesom 32 procent af socialdemokraternes og 30 procent af AfD’s nuværende vælgere.

Udgangspunktet er med andre ord godt for Aufstehen, der efter egne udmeldinger allerede har registreret 36.000 potentielle medlemmer.

Merkel ansvarlig for terror

Noget tyder på, at de tyske vælgere byder en bevægelse, der vil bekæmpe flygtningepolitikken ligeså hårdt som uligheden i det tyske samfund, velkommen. Sahra Wagenknecht har længe været en kontroversiel figur i Die Linke.

I lighed med AfD beskyldte hun i 2016 Angela Merkel og hende flygtningepolitik for at være indirekte skyld i terrorangrebet på et julemarked i Berlin, hvor en afvist asylansøger dræbte 12 mennesker med en lastbil.

»Overfor den ukontrollerede åbning af grænserne, har vi en politistyrke, som er blevet skåret ned til næsten ineffektivitet«, sagde hun tidligere i år. Og fik kritik fra hele venstrefløjen, men opbakning fra AfD.

Fik kage i hovedet

Holdningerne deles ikke på venstrefløjen. På Die Linkes landsmøde i 2016 smed en aktivist fra gruppen Antifaschistische Initiative en chokoladekage i hovedet på Sahra Wagenknecht på tæt hold. En måned før havde den samme gruppe kastet kage i hovedet på en anden politiker. Det var Beatrix von Storch fra AfD.