Branche vil have skrappere krav til politisk reklame Efter valgskandaler vil den britiske og danske reklameindustri have nye og tidssvarende regler. Men mere regulering er ikke partout vejen frem, mener kulturministeren.

Det er ikke hverdagskost, at reklamebranchen selv ønsker begrænsninger for, hvordan reklamer udbredes.

Ikke desto mindre er det reaktionen fra de britiske og danske brancheorganisationer som reaktion på de systematiske forsøg på vælgermanipulation i USA’s præsidentvalg og den britiske folkeafstemning om EU-medlemskab.

»Med de teknologiske muligheder i dag står vi over for nogle helt nye problemer. Det gamle og forældede forbud mod politiske reklamer i tv handlede om at begrænse dominansen fra store pengestærke interesser i en valgkamp, men i dag er den store udfordring diskussionen om microtargeting. Det er så specifikt et instrument, som vi har set det i Trump- og Vote Leave-kampagnerne, hvor man går ind og ændrer signifikante vælgeropfattelser, fordi man kan målrette sin kommunikation ned på personniveau«, siger Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet & Kommunikation, der repræsenterer 140 medie-, reklame- og kommunikationsbureauer.

Cambridge Analytica-skandalen tidligere på året åbenbarede for menigmand, hvordan digital markedsføring og microtargeting bruges i forsøget på ikke blot at sælge varer, men også at ændre eller manipulere borgernes politiske opfattelser.

Register over al politisk reklame

I forrige uge udgav det britiske Underhus en kritisk rapport om disinformation og fake news, der fortalte, hvordan rigmænd og russiske aktører har søgt at udnytte de vide rammer på sociale medier til at manipulere vælgerne i brexitafstemningen.

»Vi står over for intet mindre end en krise i vores demokrati baseret på systematisk manipulation af data for at understøtte ubarmhjertige kampagner med disinformation og hadbudskaber rettet mod borgerne og uden deres samtykke«, lød det fra Damian Collins, formand for det britiske Underhus’ kulturudvalg.

Udvalget anbefaler en stribe tiltag. Blandt andet opfordres regeringen til at lave et offentligt register over al politisk markedsføring, og så skal der indføres et forbud mod at lave politisk microtargeting over for facebookbrugere, der specifikt har frabedt sig politiske annoncer.

Men den britiske reklame- og kommunikationsbranches dominerende organisation, IPA, mener slet ikke, at politikerne går hårdt nok til værks.

»Vi er skuffede over, at forbuddet mod politisk microtargeting er begrænset til et værktøj på kun én platform (Facebook, red.). Metoderne til denne målretning udvikler sig hele tiden, det samme gør landskabet af platforme. Det her kræver en universel principiel tilgang«, siger IPA’s topchef, Sarah Golding, i en pressemeddelelse.

Tine Aurvig-Huggenberger fra søsterorganisationen i Danmark har endnu ikke klare anbefalinger til, hvordan den målrettede politiske markedsføring skal reguleres. Men det nuværende danske forbud mod politiske reklamer i fjernsynet er »en anakronisme«, siger hun.

»På tv må man må godt reklamere for sæbe, men ikke for politiske holdninger. Når man så til gengæld åbner sin iPad og går på tv2.dk eller eb.dk, så vælter der betalt politisk kommunikation ud i hovedet på dig under en valgkamp. Principielt og lovgivningsmæssigt er det en absurditet«, siger hun.

En kommende reklameregulering skal være medie- og platformsneutral, siger hun. I forhold til politisk microtargeting ønsker Kreativitet & Kommunikation, at der stilles krav om fuld gennemsigtighed:

»Det skal være klart for modtageren, hvem der står bag kampagnen, og hvem der har betalt for den. Men metoden er også vigtig, og derfor skal det også være anført, hvilke bureauer der står bag«, siger Tine Aurvig-Huggenberger.