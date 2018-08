Giftige alger hærger Floridas kyster: Hundreder af døde havskildpadder, søkøer og mange tusinde fisk

Turister og lokale beskriver lugten. Af døde fisk.

Andre beskriver, at øjnene begynder at løbe i vand, og at det kradser i halsen.

Floridas kyst er i øjeblikket angrebet af en særlig slags røde alger. Over 160 kilometer af den amerikanske østkyst, som ellers mest er kendt for smukke, hvide sandstrande.

»Red tide«, rødt tidevand, kaldes fænomenet, fordi algerne, når der er mange af dem, farver vandet rødt eller rødbrunt.

Og en ting er generne for turister og lokale, konsekvenserne for dyrelivet i havet er voldsomme.

Se et videoklip af situationen her.

En hvalhaj på stranden

Tusinder af fisk er døde, flere medier skriver om op mod 100 døde søkøer, og hundreder af havskildpadder der også bukket under.

Selv en hvalhaj er et sted skyllet op på stranden, viser tv-billeder.

Det er langt fra første gang, at der er røde alger ved kysten her.

Faktisk er det ifølge Florida Fish and Wildlife Commission, som løbende følger udviklingen, et fænomen, som er beskrevet af de allerførste spanske opdagelsesrejsende.

Men ifølge marinbiologer bliver fænomenet forværret af mennesket, fordi vores forurening er føde for algerne.

Forurening forværre algerne

Når spildevand fra eksempelvis landbrug ender i søer inde i landet, overgøder det vandet og får grønne alger til at vokse frem.

Når dette alt for næringsrige vand så når kysten, virker det som næring til de farlige røde alger.

»Problemet er kilden til næringen, og det er os, som er kilden. Vi må stoppe overskuddet af næring«, som professor i marinbiologi Larry Brand har fortalt til Abc News.

Kan vare helt til efteråret

Udbruddet af røde alger i år siges allerede nu, at være det værste i årtier.

Der har været flere udbrud de senere år, værst skal det have været i 2004, hvor kysten var hærget i 17 måneder.

Biologerne frygter derfor også, at de røde alger vil belaste havmiljøet og dyrelivet længe - muligvis helt til oktober.

Der er ikke meget biologerne kan gøre ved det, ud over at observere, hvordan det udvikler sig, noget som er bestemt af vindretninger og havstrømme.

Her er det foto fra en meteorolog, som deler billeder taget fra juli og frem.

Politisk kamp om ansvaret

Det røde tidevand har allerede ført til kritik af Floridas republikanske guvernør Rick Scott, som har været på posten siden 2011.

Eksempelvis klummeskriver John Romano på den lokale Tampa Bay Times, som skriver, at ingen er så ansvarlig for algerne som Rick Scott.

»Det er sandt at det ikke er første gang Florida er ramt af røde alger, men det er lige så sandt, at Scott har gjort meget lidt for at undgå dette unormale udbrud denne sommer. Du kan endda sige, at hans politik har fremmet det«, skriver John Romano, hvorefter han opremser en række lempelser af miljøregler, spildevandskontrol og lignende, der har været siden Rick Scott tiltrådte.

Rick Scott mener omvendt, at problemet med algerne kræver en statslig løsning, og sender på Twitter og Facebook aben videre til Bill Nelson, som er Floridas demokratiske senator.

Det er i øvrigt en post, Rick Scott selv stiller op til ved næste valg.

Foto: Scott Keeler/AP En turistbåd ligger stille ved molen i Bradenton Beach omgivet af fisk, som er døde af den røde alge.