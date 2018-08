Tysk minister mener, han har løsningen på migrantstrømmen: Øg importen fra Afrika

Ifølge kommentaren er problemet, at afrikanske lande først og fremmest sælger råstoffer billigt til Europa, hvor de forarbejdes og sælges tilbage til Afrika i dyre domme som færdige produkter.

»Svaret på det er øget værditilvækst i Afrika. I stedet for at eksportere mango og vindruer til Europa, vil man så kunne eksportere mangosaft og vin... Det er i den værditilvækst, der ligger job og perspektiv. Som det er nu forlader frugterne toldfrit kontinentet og komme tilbage som saft i Tetrapak«, skriver avisen.

Tæt partnerskab med EU

For at ændre den udvikling er partnerskab med EU nødvendigt, mener avisen. Og er dermed atter på linje med minister Müller. Han vil have tættere kontakt mellem EU og Den Afrikanske Union med etableringen af en ny Afrika-kommissær i EU og nedsættelsen af et Afrika-råd. Et topmøde mellem Afrika og EU hvert andet år er ikke længere nok, mener Gerd Müller.

Han ærgrer sig over, at det primært er Kina og Rusland, som har investeret i Afrika, mens landene i EU foreløbig holder sig tilbage.

EU har givet penge

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, er villig til at investere i Afrika, primært Nordafrika, for at standse bølgen af migranter. Det forudsætter dog, at EU’s medlemslande er villige til at etablere en hjælpefond til Afrika.

I løbet af de sidste ti år har EUU allerede givet det Marokko over 100 millioner euro (750 millioner kr.) til at håndtere problemer med migration.

»Så snart vi har de nødvendige midler, vil vi investere mere i Nordafrika, både i år og næste år«, skrev han i sidste måned til den nye ministerpræsident i Spanien, socialdemokraten Pedro Sánchez.

Spanien er foretrukne flugtland nu

Han er stærkt bekymret over, at Spanien synes at være blevet det foreløbige mål for migranter på sejlads over Middelhavet. I sidste måned besluttede EU at hjælpe Tunesien og Marokko med at forstærke deres grænser mod migranter fra syd med 55 millioner euro (410 millioner kr.).

Den marokanske udenrigsminister Nasser Bourita afviser dog, at landet vil oprette lejre og tilbageholde migranter for at få flere penge fra EU i lighed med den aftale, unionen har indgået med Tyrkiet.