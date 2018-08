Fodboldtræneren og tre af drengene fra Tham Luang-grotten har fået thailandsk statsborgerskab

Fodboldtræneren Ekapol Chantawong, som nu er munk, fik i går sit thailandske statsborgerskab sammen med tre drenge. De sad med resten af deres fodboldhold indespærret i 18 dage i sidste måned i Tham Luang-grotten i Nordthailand. Siden fik Ekapol Chantawong stor ros for at have holdt drengene i ro under indespærringen.