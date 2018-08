Kinas stærke mand er blevet mere og mere urørlig, men nu har Trump rystet ham Præsident Xi Jinpings magtposition er normalt klippefast, men nu anes små sprækker. Trumps toldkrig er en af årsagerne.

Han bliver normalt betragtet som noget nær urørlig. Xi Jinpings magtposition har i hans 6 år som præsident vokset sig så stærk, at han tidligere i år fik sit partis opbakning til at ændre lovgivningen, så han kan blive siddende på livstid.

Men i den seneste tid er der sket noget uvant for Kinas stærke mand. Små tilløb til kritik pibler frem, og selv om indlæggene kan virke harmløse set med vestlige øjne, er de usædvanlige i Kina.

Den mest udtalte kritik kommer fra juraprofessor Xu Zhangrun fra Tsinghua-universitetet i hovedstaden Beijing. Han offentliggjorde i forrige uge en kritik, hvor han ikke nævner Xi Jinping ved navn, men hvor det klart fremgår, at det er Xi, det handler om.

»Folk landet over, herunder hele den bureaukratiske elite, føler sig nok en gang fortabt i usikkerhed om landets kurs og om deres egen personlige sikkerhed, og den voksende nervøsitet er vokset til en grad af panik i hele samfundet«, skriver Xu Zhangrun ifølge en oversættelse til engelsk af Geremie R. Barmé, som er redaktør på portalen China Heritage.

Skandale, opbremsning og handelskrig

Utilfredsheden viser sig efter en begivenhedsrig sommer i Kina. Landet har oplevet en opbremsning i den økonomiske vækst, og offentligheden er optaget af en skandale i sundhedsvæsnet, hvor tusinder af børn har fået defekte vacciner. Oveni kommer en handelskrig med USA, som onsdag eskalerede nok en gang, da USA annoncerede, at nye toldafgifter på kinesiske varer for 103 milliarder kroner træder i kraft 23. august.

Professor Xu Zhangrun opfordrer i sit indlæg de kinesiske politikere til at omgøre den lovændring, som i marts gjorde det muligt for Xi Jinping at fortsætte som præsident på ubestemt tid. Han advarer mod, at Kina nærer en personkult omkring præsidenten, sådan som det i sin tid skete med ’formand Mao’ Zedong, der regerede Kina fra 1943 til 1976.

Iagttagere kalder det den hidtil hårdeste kritik af Xi Jinping.

Kinas ledere er blevet taget på sengen af USA Kjeld Erik Brødsgaard, professor, CBS

»Det er meget dristigt. Mange intellektuelle mener muligvis det samme, men de tør ikke sige det højt«, siger Jiang Hao, der er forsker ved samme institut som Xu Zhangrun, til New York Times.

Xu Zhangrun har i over 15 år været gradvis mere åbenmundet i en række bøger, artikler og taler om det regerende kommunistpartis magt over retssystemet, men aldrig så dristigt som i sit seneste indlæg. Det skriver Jerome A. Cohen, leder af et institut for amerikansk-asiatiske jurastudier ved New York University, i The Washington Post.

Han oplyser, at Xu Zhangrun nu angiveligt opholder sig i Japans hovedstad, Tokyo, hvor han får behandling for en kræftsygdom, men at det er uvist, hvad der sker, hvis han rejser hjem til Kina, efter at hans kritik har bredt sig som »en løbeild« på sociale medier i Kina. Systemkritikere er før forsvundet eller blevet fængslet.

Kritik af Xis svar på Trumps told

Kritikken af regeringstoppen spirer også i det skjulte, vurderer Willy Lam, som er professor i Kina-studier ved det kinesiske universitet i Hongkong.