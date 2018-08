Efterskælv har ramt Lombok: Myndigheder har ikke overblik over antallet af dræbte Søndagens kraftige jordskælv på Lombok - og de mange efterskælv - har medført betydelige ødelæggelser. Myndighederne forsøger fortsat at få overblik over antallet af omkomne.

Endnu et voldsomt efterskælv har ramt øen Lombok i Indonesien.

Ifølge målinger fra det amerikanske geologiske institut USGS, der registrerer jordskælv i blandt andet Stillehavsregionen, målte skælvet 5,9 på jordskælvsskalaen, da det ramte i nat. Det skabte atter en gang stor ængstelse hos de mennesker, der opholder sig på øen. Der er også meldt om flere ødelæggelser på huse og bygninger.

I forvejen forsøger myndigheder og beboere på øen at få overblik over følgerne af søndagens voldsomme skælv, der har medført betydelige skader på øen. Det var på 7,0. Siden har flere efterskælv rystet området.

Dødstallet er ikke fastlagt endnu

Der er usikkerhed om antallet af omkomne.

Ifølge det militær, der deltager i redningsarbejdet på stedet, har 381 mistet livet. Landets beredskabsstyrelse opgiver ifølge Jakarta Post dødstallet til 164 og tilføjer, at det er nødt til at skaffe bekræftede oplysninger førend det vil hæve tallene. Antallet af kvæstede er på over 1.500, og hen ved 150.000 mennesker står uden tag over hovedet. I nogle byer er op mod tre fjerdedele af husene beskadigede eller styrtet sammen. Redningsarbejdere er fortsat i gang med at forsøge at grave ofrene fri af ruinerne i området.

Samtidig meddeler Røde Kors, at det endnu ikke er lykkedes at nå frem til omkring 20.000 mennesker i øens nordlige del. Den er svær at komme frem til, fordi vejene er spærrede af jordskred og kollapsede bygninger.

Turister er ved at blive evakueret fra regionen, der er et populært rejsemål. Landets turistiministerium er i gang med at få dem fløjet eller sejlet væk fra øen.