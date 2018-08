Australien tager passet fra Islamisk Stat-krigere Fem terrorister mister nu deres australske statsborgerskab. Landet strammede loven efter en række terrorsager og satser ifølge indenrigsministeren på at gøre Australien sikrere.

Mens de danske myndigheder og politikere strides om, hvad der skal ske med statsborgere, der har tilsluttet sig terrorbevægelsen Islamisk Stat, er linjen i Australien klar.

Her har myndighederne netop frataget fem personer deres australske pas.

»Australien vil være et sikrere sted ved ikke at lade dem vende tilbage«, siger indenrigsminister Peter Dutton ifølge lokale medier.

»Grundlæggende forudsætter et statsborgerskab, at man er loyal over for det her land. De fem har handlet mod Australiens interesser ved at tilslutte sig terrorisme og har i realiteten besluttet at træde ud af det australske fællesskab«, skriver han på ministeriets hjemmeside.

De fem havde alle tilsluttet sig terrorbevægelsen Islamisk Stat, der har medført så stor lidelse i Irak og Syrien.

Topterrorist fik først taget passet

Det er anden gang, myndighederne inddrager statsborgerskaber. Det lader sig gøre efter en to år gammel lovændring og har tidligere ramt Khaled Sharrouf, der tog sin søn med til Raqqa i Syrien og derfra offentliggjorde billeder af det syvårige barn poserende med en syrisk soldats afskårne hoved i hånden.

Ifølge tv-stationen ABC holdt han også yazidi-piger som fanger og slaver i sit hjem, hvor de ifølge ofrene blev voldtaget. Meget tyder på, at de også blev forsøgt solgt videre for knap 12.000 kroner.

De sunnimuslimske terrorister anser yazidier som vantro, der må slås ihjel eller udnyttes. Det er en opfattelse, mandens børn ofte gentog over for ofrene, når de små truede med at skære hovederne af kvinderne, beretter de over for tv-stationen.

Sharrouf menes at være blevet slået ihjel ved et vestligt luftangreb på Raqqa i august sidste år, der også kostede et par af hans børn livet.

Stribevis af terrorplaner

Australien har haft sin del af terrorsager. Den værste skete i 2014, hvor en iraner tog 18 gidsler i en café i Sydney. Det endte med at koste fire menneskeliv, inklusive hans eget, da politiet til sidst stormede stedet.

I 2014 stak en australsk-afghansk mand to betjente ned ved en politistation i Melbourne. Samme år gennemførte landet en omfattende sikkerhedsoperation, da hundredevis af betjente ransagede mål i et forsøg på at hindre et terorangreb, der så ud til at være få dage fra at blive gennemført.

I 2015 skød en 15-årig radikaliseret muslim en regnskabsmedarbejder ned ud for politistationen i Parramatta i Sydney. Samme år blev to mænd anholdt for - på opfordring fra Islamisk Stat - at forberede bortførelsen af en tilfældig civil, der skulle have skåret hovedet af for rullende kamera.

Året efter pågreb politiet fem personer, der blev sigtet for at ville angribe en række mål juledag, blandt dem byens St. Paul-katedral.

Sidste år var det tilsyneladende tæt på, da betjente anholdt fire terrormistænkte, der var ved at gøre klar til at sprænge et fly. De ville smugle en bombe om bord i et fly fra Etihad Airways, men af uopklarede grunde vendte den ene om med bomben, da han ankom til afgangsterminalen.

De mange terrorplaner fik politiet til at stramme lovene på grumd af de »akutte« trusler, der kom fra ekstremisterne i landet. Det er de regler, der nu rammer de fire personer, der har mistet det australske statsborgerskab og dermed adgangen til landet.

De mister automatisk passet, hvis de handler mod australske interesser ved at tilslutte sig terroraktiviteter.