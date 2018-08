Voldtog småpiger på stribe: Britisk domstol godkender grooming-udvisninger En britisk domstol fastslår, at tre mænd, der er dømt for overgreb på småpiger, kan udvises af landet. Fænomenet med de organiserede sexforbrydelser mod mindreårige skal nu undersøges, lover indenrigsministeren.

GROOMING-SAGER Sager om organiserede gruppers såkaldte grooming af småpiger er fundet i en lang række engelske byer. Rotherham , op mod 1.500 piger misbrugt

, op mod 1.500 piger misbrugt Rochdale , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Derby , knap 30 piger misbrugt

, knap 30 piger misbrugt Oxford , knap 50 piger misbrugt

, knap 50 piger misbrugt Newcastle, 20 piger misbrugt Gerningsmændene har sædvanligvis indyndet sig hos børnene og givet dem opmærksomhed og gaver, inden de er gået videre til at udnytte dem seksuelt og tvinge dem til seksuel omgang med andre - en fremgangsmåde, der i Storbritannien er kendt som grooming. Vis mere

Tre seksualforbrydere kan udvises fra Storbritannien, hvor de er dømt for at have deltaget i organiserede sexovergreb på piger.

Mændene er dømt i en såkaldt grooming-sag fra Rochdale, hvor småpiger ned til 13 år blev misbrugt af en bande. Ni mænd er blevet dømt for at have deltaget i overgrebene, hvor pigerne blev bedøvet med stoffer, hvorefter de blev udnyttet seksuelt eller lejet ud til prostitutionskunder i miljøet.

Trioen fik i 2012 fængselsstraffe på mellem seks og ni år, men er siden blevet prøveløsladt. Nu har appeldomstolen godkendt, at myndighederne fratager mændene deres britiske statsborgerskab, så de kan udvises til Pakistan.

»Det er godt for samfundet« at fratage dem statsborgerskabet, fastslår retsformanden, Philip Sales ifølge BBC.

»Der er på grund af den ekstremt alvorligt kriminalitet ikke nogen god begrundelse for at sætte spørgsmål ved den afgørelse. Mændene behandlede alle pigerne, som om de ikke havde nogen værdi«, konstaterer han.

Klagede over menneskeretsbrud

Beslutningen om at fratage dem statsborgerskabet blev truffet af den daværende britiske indenrigsminister Theresa May for tre år siden. De dømte valgte at indbringe den for retten med den begrundelse, at det strider mod deres menneskerettigheder og deres børns ret til et familieliv, men fik ikke medhold i appelretten. Den understreger, at de kan klage over den konkrete udvisning, når og hvis den udføres.

»Statsborgerskab er et privilegium, ikke en rettighed«, konstaterer en talsmand for det britiske indenrigsministerium ifølge Manchester Evening News.

Grooming-sager har givet politisk strid

Sagen fra Rochdale er blot en af mange af sin art i Storbritannien. I en lang række byer er grupper af især pakistanske mænd fundet skyldige i organiserede seksuelle overgreb mod mindreårige piger.

Det fik sidste år en politiker fra Labour, Sarah Champion, til at skrive om problemet i tabloidavisen The Sun: »Storbritannien har et problem med britisk-pakistanske mænd, der voldtager og udnytter hvide piger. I alt for lang tid har vi set bort fra gerningsmændenes race eller - værre endnu - forsøgt at dække over det. Vi er nødt til at tale om det, hvor ubehageligt det end måtte være, medmindre vi om et halvt års tid vil have endnu en sag igen«, skrev hun.

»Gerningsmændene er kriminelle, og vi er nødt til at behandle dem som sådan, ikke at holde os fra at gøre det rette af frygt for at blive kaldt racister«, tilføjede den daværende ligestillingsordfører, der siden har måttet forsvare sig mod anklager for at sværte det britisk-pakistanske indvandrermiljø.

Siden har politiet været nødt til at give hende livvagter på grund af de dødstrusler, hun nu modtager fra muslimske og venstreradikale kredse som reaktion på den debat om grooming og dens årsager, hun lagde op til.

Fænomenet skal nu undersøges

Resultatet af Champions advarsler er blevet, at indenrigsminister Sajid Javid har igangsat en undersøgelse af de bander, der har specialiseret sig i sexmisbrug af børn. I et brev til Champion understreger han, at gerningsmændenes »særliger karakteristika« er vigtige for at forstå, hvorfor den type seksualforbrydelser har fundet sted.

Målet skal være, at politiet og sociale myndigheder kan gøre en mere målrettet indsats mod grooming. Han betegner problemet med misbrug af børn som »en national trussel«.

Kilder: The Guardian, The Times og BBC.