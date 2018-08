Russisk talsmand: USA-sanktioner er absolut uvenlig handling

Den russiske regerings talsmand kalder nye sanktioner fra USA for ulovlige ifølge folkeretten og fastholder, at de russiske finanser er robuste.

Den amerikanske regering meddelte onsdag, at det indfører nye sanktioner mod Rusland fra slutningen af august for at straffe landet for at bruge nervegift mod en afhoppet russisk spion og hans datter i Storbritannien.

Det har Rusland hele tiden benægtet.

Det er en 'absolut uvenlig' handing fra USA's side, siger Kremls talsmand Dmitrij Peskov.

Men Rusland vil stadig håbe på, at forholdet til USA vil blive bedre, siger han.

Det var det amerikanske udenrigsministerium presset af Kongressen, som onsdag gav meddelelse om de nye sanktioner. De vil blandt andet bremse eksporten af visse typer af elektronik og elektronisk udstyr til flyindustrien.

