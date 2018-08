Overblik: Europas tørkeramte lande hjælper landbruget forskelligt

Danmark

Ingen økonomisk hjælp, dog lempelse af en række krav. Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil ikke afvise, at staten kommer med en hjælpepakke, hvis tørken fortsætter.

Polen

Regeringen har afsat, hvad der svarer til 1,4 milliarder kroner af til at hjælpe tørkeramte landmænd. 111.800 landmænd er ramt. Det svarer til 63 procent af det dyrkede areal.

Sverige

Landmændene er blevet lovet 870 millioner kroner i krisehjælp af regeringen. Emnet er blevet en del af valgkampen, og Centerpartiet kræver en hjælp, der svarer til 4 milliarder danske kroner.

Norge

Et flertal udenom regeringen kræver, at landmændene får økonomisk hjælp. I den sydlige er der udsigt til, at høsten kommer til at svare til 40 procent af det normale.

Tyskland

Her afventer de høsten. I nogle forbundsstater overvejer man dog at gøre noget tidligere.

Irland

Supermarkedskæden SuperValu har sat prisen op på en række grøntsager. Indtjeningen herfra går til tørkeramte landmænd i landet.

Letland

Her betegner man tørken som en naturkatastrofe. Bankerne har derfor fået midlertidigt forbud mod at begynde konkurssager i landbruget.

I Holland, Schweiz og Tyskland har landbrugsorganisationerne efterspurgt hjælp. I Storbritannien har Skotland og Wales fået lempelser på blandt andet grønne regler.

Kilder: DR, Landbrugsavisen