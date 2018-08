Hvorfor minder Italiens tomatplukkere om slaver? Spørg 'den beskidte forsyningskæde' Italiens regering forsimpler sagen ved at tale om mafiaen, mener dansk forsker. Problemet er hele forsyningskæden.

Susi Meret, du har som lektor på Aalborg Universitet forsket i Italiens migrantpolitik. Har indenrigsminister Matteo Salvini ret i, at den seneste ballade om udnyttelse af migrantarbejdere i tomatproduktionen handler om mafiaen?

»Nej, jeg ser det som en oversimplificering af en kompleks virkelighed. Det er rigtigt, at mafiaen kan være indblandet, men problematikken er langt større, end Salvini gerne vil få det til at lyde som. Det er hele produktionssystemet, der er årsagen: De enkelte producenter presses så meget på prisen, at det går ud over arbejderne – løn, arbejdsforhold og basale rettigheder«.

Hvad er det, der presser prisen?

»Hovedårsagen er det, der ofte kaldes ’den beskidte forsyningskæde’, la Filiera Sporca: De store grossister og supermarkeder byder under den minimumspris, som tomater – eller appelsiner, æbler eller andet – burde sælges til. Det betyder, at der bliver færre og færre penge til at garantere, at varerne bliver produceret under anstændige arbejdsforhold«.

Hvorfor går det ud over arbejderne?

»Fordi det er den mest effektive måde at få det til at løbe rundt på. Hvis producenten skal overleve og kunne betale sin gæld til banken, bliver det næsten en nødvendighed at sænke lønnen, forværre arbejdsforholdene og ansætte irregulære daglejere, som ikke har andre muligheder end at plukke tomaterne under kummerlige og slavelignende vilkår«.

Hvis producenten skal overleve og kunne betale sin gæld til banken, bliver det næsten en nødvendighed at sænke lønnen Susi Meret, lektor, AAU

Lovene findes, men overholdes ikke

Hvis alle ved, at systemet er dårligt, hvorfor gøres der så ikke noget ved det?

»Der er også blevet gjort noget ved det gennem årene – der er vedtaget love i både 2014 og 2016, som forsøger at rette op på systemet. Men der føres meget lidt kontrol med, om de overholdes. Der skal gøres mere for at kontrollere systemet, afsløre overtrædelser og sikre helt basale arbejdsrettigheder til daglejerne. Dette er ikke tilfældet nu. De 16 migrantarbejdere, der blev dræbt i to trafikuheld lørdag og mandag, var de seneste på en lang liste af dødstilfælde«.

Vil den italienske regerings nye udmeldinger ændre noget?

»Ikke så længe der er en tendens til at oversimplificere problemet – enten ved at kalde det et syditaliensk mafiaproblem eller ved at få det til at lyde, som om det kun handler om illegal indvandring. Mange af migranterne har opholdstilladelse, men ikke andre muligheder for at overleve i Italien. Andre opholder sig ikke længere lovligt i landet, fordi de har mistet deres arbejdskontrakt i løbet af den økonomiske krise. De presses i dag til at deltage i det her marked«.

Indfør en mærkningsordning

Ved vi, om der findes produkter, produceret under elendige forhold, på de danske butikshylder?

»Markedet er i dag globaliseret, så det kan sagtens være, at man kan finde de samme dåsetomater på danske supermarkedshylder. Det er vigtigt, at de danske forbrugere bliver endnu mere aktive og bevidste og forlanger, at de produkter, vi køber, produceres under ordentlige forhold. Ikke blot ved at fravælge bestemte mærker, når de bliver afsløret i at overtræde etiske vilkår, men også ved at blive opmærksomme på dåsetomater, der sælges til et par kroner. Der kunne for eksempel kræves indførelsen af en etisk mærkningsordning, der kan hjælpe forbrugerne med at vælge moderne slavelignende arbejdsforhold fra«.