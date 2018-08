Mange børn frygtes dræbt under angreb på bus i Yemen

En bus med børn er ramt under et luftangreb i Yemen. Røde Kors oplyser nyhedsbureauet AFP, at mindst 29 børn er døde i angrebet.

»Efter et angreb i morges mod en bus, der kørte med børn i Dahyan i det nordlige Saada, har hospitaler støttet af Røde Kors modtaget snesevis af døde og sårede«, hedder det.

Johannes Bruwer, der leder Røde Kors' delegation i Yemen, oplyser på sin Twitter-profil, at de fleste ofre er under 10 år.

Provinsen Saada er under den shiamuslimske houthi-hærs kontrol.

Abdul-Ghani Nayeb, som leder oprørernes lokale sundhedsvæsen, oplyser til nyhedsbureauet AP og Reuters, at mindst 43 er dræbt, mens 61 er såret.

Oprørsmilitsens tv-station Al Massirah rapporterer, at 39 er dræbt og 51 såret.

TV-kanalen anklager Saudi-Arabien og dets allierede for at have ramt bussen under et luftangreb.

Tallene er usikre

Ifølge Mohammed Abdul-Salam, en talsmand for houthi-oprørerne, udviser koalitionen med luftangrebet en 'tydelig ligegyldighed over for civile liv'.

Der var mange civile borgere med i bussen, og mange af dem var skolebørn, fortæller en klanleder.

Det står dog ikke klart, hvor mange der blev dræbt i bussen, og hvor mange der mistede livet udenfor.

»Det var en legitim militær handling, lyder det i en erklæring fra Saudi-Arabien. Man ønskede at ramme en raketstilling i byen. Samtidig beskyldes oprørsgrupperne for at bruge børn som skjold for deres styrker«.

Houthi-oprørerne bekæmpes af Saudi-Arabien og en koalition af arabiske lande, der hyppigt sender fly ind over de områder, som houthierne kontrollerer, for at bombe.

Den store arabiske nabo greb i 2015 ind i krigen for at støtte den daværende sunnimuslimske regering i Yemen, der var blevet fortrængt af houthi-oprørere.

Krigen i Yemen har kostet næsten 10.000 mennesker livet, og konflikten har ifølge FN skabt den værste humanitære katastrofe på kloden.

