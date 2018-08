Indvandrerkritiske Salvini vil ændre sit image: »Vi har et stort mafiaproblem. Jeg vil bekæmpe denne aktivitet med alle de juridiske muligheder, vi har til rådighed« Arbejdsrelaterede ulykker har kostet flere migranter livet. Nu vil Italiens indenrigsminister stoppe mafiøs udbytning af migranter.

Den italienske indenrigsminister og leder af det indvandrerfjendtlige parti Lega er kendt for at bruge store ord. Men nu har Matteo Salvini, som den kendte journalist og forfatter Roberto Saviano har beskyldt for at stå i ledtog med den organiserede kriminalitet, erklæret krig mod mafiaen.

Det sker efter to tragiske trafikulykker i Puglia i Syditalien lørdag og mandag, hvor to varebiler med afrikanske tomatplukkere som passagerer forulykkede.

Ikke mindre end 16 daglejere fra de totalt overfyldte varebiler mistede livet, da de var på vej hjem fra arbejdet i tomatmarkerne til de såkaldte ghettoer, hvor de lever sammenstuvet i blikskure.

Der var langtfra tale om banale ulykker. Den ene af varebilerne, hvor 14 arbejdere mistede livet, må maksimalt have otte passagerer. Den var indregistreret i Bulgarien, var ikke forsikret og transporterede helt ulovligt arbejdere fra de såkaldte ghettoer til tomatmarkerne.

Derfor begrænser efterforskningen sig ikke kun til årsagerne til ulykken, men også til ofrenes situation. Efterforskerne vil vide, om de blev kontrolleret af de såkaldte caporali, der hyrer arbejdskraft til plukningen af tomater for de lokale landmænd, skriver avisen Corriere della Sera.

En del af disse caporali er knyttet til den organiserede kriminalitet, hvilket fik Matteo Salvini til at reagere. »Vi har et stort mafiaproblem. Jeg vil bekæmpe denne aktivitet gade for gade, by efter by, med alle de juridiske muligheder, vi har til rådighed«, sagde han efter ulykkerne.

Udtalelsen faldt på et tidspunkt, hvor socialdemokrater, venstrefløjen og dele af den katolske kirke anklager Matteo Salvini for at puste til det fremmedhad, som i de seneste år er gået over Italien, og som i sommer kulminere med stribevis af overfald og en række mord på migranter.

Et af ofrene er fagforeningsmanden Soumaïla Sacko, som blev skudt 2. juni, da han arbejdede på opførelsen af et mindre lokale til landarbejdere. Sacko forsøgte at organisere de tusindvis af afrikanske daglejere, som arbejder i det syditalienske landbrug for maksimalt 15 kroner i timen, hvoraf de betaler en såkaldt afgift til formidleren, il caporale, ligesom de selv betaler transporten til og fra arbejde.

Fagforeningerne betragter mordet på Soumaïla Sacko som en klar advarsel til andre, som vil organisere arbejderne.

Ifølge en rapport fra den faglige landsorganisation CGIL arbejder 400.000 til 430.000 landarbejdere inden for dette system, il caporalato, som repræsenterer en illegal omsætning på omkring 110 milliarder kroner om året. Denne århundredgamle praksis er forbudt ifølge en lov fra 2016. Men loven bliver ikke håndhævet, og politiets særlige mafiaenheder har i de seneste år kortlagt forbindelserne mellem jordejere, arbejdsformidlerne og mafiøse organisationer, som har kontakter til kriminelle indvandrere.

Tragedien giver Salvini anledning til at dementere påstandene om, at han bærer ved til det racistiske bål. Han har under sin ferie udsendt selfies sammen med afrikanere, og han siger i flere aviser, at »racismen er venstrefløjens opfindelse«.