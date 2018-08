Iskold luft mellem Canada og Saudi-Arabien: Canadierne søger nu hjælp hos svenskerne Justin Trudeau fastholder, at Canada vil kæmpe for menneskerettigheder og afviser undskyldning til Saudi-Arabien i diplomatisk krise. Hans regering søger nu støtte hos svenskerne der har været i en lignende krise.

Canada søger støtte hos svenskerne i den diplomatiske krise med Saudi-Arabien.

Det rapporterer den svenske tv-station SVT.

Det svenske udenrigsministerium bekræfter, at den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, har haft kontakt med den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland.

Samtalen foregik telefonisk onsdag. Ministeriet vil dog ikke komme med nærmere detaljer om, hvad de to ministre diskuterede. De kan heller ikke på nuværende tidspunkt sige, om offentligheden på et senere tidspunkt kan få mere at vide om onsdagens telefonopkald. Det oplyser ministeriets pressesekretær til Politiken.

Canada og Saudi-Arabien står midt i en diplomatisk krise, efter at canadierne har udtalt kritik af saudiernes fængsling af flere menneskerettighedsaktivister.

Efterfølgende har Saudi-Arabien udvist den canadiske ambassadør, trukket deres egen hjem og varslet en stop af samhandel mellem de to lande. Derudover trækker saudierne alle udvekslingsstuderende ud af landet og stopper flyvninger mellem de to lande.

Svensk konflikt i 2015

I 2015 var svenskerne i lignende konflikt med Saudi-Arabien, fordi Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström på samme måde kritiserede saudiernes håndhævelse af menneskerettigheder.

Dengang trak saudierne deres ambassadør hjem Sverige og stoppede al handel via landet. Sverige svarede tilbage med at afbryde en aftale om våbensalg.

Konflikten sluttede efter to uger med kold luft mellem de to lande. Dengang lød det fra kilder i det svenske udenrigsministerium, at en samtale mellem Sveriges kong Karl Gustaf og den saudiske kong Salman genoprettede de diplomatiske forbindelser.

Trudeau holder fast i canadisk kritik

Den canadiske premiereminister, Justin Trudeau, gik onsdag for første gang ind i konflikten. Han holder fast i, at Canada vil reagere på brud med menneskerettigheder. Han afviser, at landet har tænkt sig at undskylde over for Saudi-Arbien.

»Vi vil til enhver tid fortsætte med at kæmpe for canadiske værdier - især universelle værdier og menneskerettigheder«, siger Justin Trudeau ifølge den canadiske avis Toronto Star.

Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn her i landet, Søren Espersen (DF), har tidligere afvist, at Danmark skal blande sig i konflikten.

»Det her er en diplomatisk krise mellem dem. Og det må man klare selv. Danmark stod også ret alene i forbindelse med Muhammed-tegningerne. Der så jeg ikke nogen særlig stor canadisk hjælp dengang«, sagde Søren Espersen tirsdag til Politiken.

Fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) lyder det, at det danske udenrigsministerium følger konflikten.

»Jeg er bekymret over den seneste udvikling i Saudi-Arabien. Derfor følger jeg udviklingen nøje, og vi er i tæt dialog med vores EU-partnere om, hvordan vi bedst håndterer situationen«, skrev ministeren i et skriftligt svar til Politiken tirsdag.