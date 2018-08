Unicef-chef: Vi har set 298 angreb på skoler i Yemen - det er ikke tilfældigt Den Saudi-Arabiske koalition, der bekæmper oprørsstyrker i Yemen, går bevidst efter sårbare mål som børn og skoler, lyder det fra FN's børneorganisation på baggrund af en opgørelse over dræbte børn og angreb på skoler. Saudi-Arabien hævder, at oprørsstyrkerne benytter børn som 'skjold'.

Ville du sende dit barn i skole, hvis der var risiko for, at den blev bombet i løbet af skoledagen?

FN's humanitære organisation for børn, Unicef, slår alarm over situationen i det krigshærgede Yemen. Siden marts 2015 er 2.398 børn blevet dræbt og 3.652 såret, viser en opgørelse, som Unicef har foretaget.

Og det er ingen tilfældighed, at det går hårdt ud over børn og skoler, siger Unicefs generalsekretær i Danmark, Steen M. Andersen:

»Siden marts 2015 har vi set 298 direkte angreb på skoler i Yemen - det er ikke tilfældigt«.

Så sent som torsdag blev mindst 29 børn dræbt, da et missil ramte en bus i byen Dahyan i den nordlige provins Saada.

De mest sårbare mål

Ifølge Unicefs direktør for Mellemøsten og Nordafrika, Geert Cappelaere, var alle 29 børn, der blev dræbt i angrebet, under 15 år. Af de i alt 77 sårede er 30 angiveligt også børn under 15 år.

Luftangrebet blev udført af fly fra den saudi-ledede militære koalition i kampen mod den shiamuslimske houthi-hær, der kontrollerer provinsen Saada i Yemen.

Når der er en risiko for, at en skole bliver angrebet, så holder forældrene børnene hjemme Steen M. Andersen, generalsekretær i Unicef

Generalsekretær Steen M. Andersen siger, at man ser en generel tendens til at gå efter de mest sårbare mål, som børn, skoler, hospitaler og vandforsyninger.

»Det ser du også i blandt andet Syrien og Sydsudan, men nu er det Yemen, der er det seneste rædselsfulde eksempel«, siger han.

Foto: Naif Rahma/Ritzau Scanpix Ud over de dræbte, blev 77 såret - heraf 30 børn - da et missil torsdag ramte en bus i Yemen.

Og angreb på skoler og børn er et effektivt og stærkt intimiderende våben, lyder det.

»Det har jo en dobbelteffekt«, siger Steen M. Andersen: »Både den, der ligger i de rædselsfulde angreb, men også den, at når der er en risiko for, at en skole bliver angrebet, så holder forældrene børnene hjemme«.

En ond spiral

Siden krigens begyndelse er mere end 2.500 skoler lukket som følge af angreb, mangel på lærere, og fordi de er blevet inddraget til at huse nogle af landets mange internt fordrevne.

I samme periode er antallet af børn, der ikke går i skole, steget med 20 procent fra 1,6 millioner til 2 millioner i dag.

Manglen på skolegang og risikoen for, at ens børn bliver dræbt på vej til skole sætter gang i en ond spiral. Uden uddannelsesmuligheder stiger risikoen for børneægteskaber, børnearbejde, og at børn rekrutteres til krigshandlinger.

»Det er nu totredjedele af alle piger i Yemen, der bliver gift, inden de er fyldt 18 år, og det er en stigning«, siger Steen M. Andersen.

Beskyldninger om 'børne-skjold'

Om missilangrebet torsdag, som kostede 29 børn livet, siger Saudi-Arabien i en erklæring, at det var en legitim militær handling. Man ønskede at ramme en raketstilling i byen.

Foto: Mohamed Al-sayaghi/Ritzau Scanpix Røgsky fra missilet, der torsdag ramte en bus i Yemen og dræbte mindst 29 børn.

I erklæringen beskylder Saudi-Arabien oprørsgrupperne for at bruge børn som skjold for deres styrker.

»Jeg kan jo ikke sidde her og afvise, at det finder sted«, siger Steen M. Andersen: »Men det er bestemt ikke det, vi hører fra vores folk dernede, og en skole kan jo i hvert fald ikke betegnes som et skjold«.

Både FN og USA har nu bedt Saudi-Arabien om »en grundig og åben efterforskning« af angrebet.

Krigen i Yemen har kostet næsten 10.000 mennesker livet, hvoraf altså næsten hver fjerde er et barn.

Konflikten i Yemen har ifølge FN skabt den værste humanitære katastrofe på kloden. Unicef vurderer, at 11 millioner børn i Yemen har akut har behov for hjælp.

Saudi-Arabien greb i 2015 ind i krigen for at støtte den daværende sunnimuslimske regering i Yemen, der var blevet fortrængt af houthi-oprørere. Koalitionen af arabiske lande sender hyppigt fly ind over de områder, som houthierne kontrollerer, for at bombe.