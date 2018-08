Flere er dræbt under skyderi i Canada Første melding lyder på mindst fire dræbte under skyderi i provinsen New Brunswick i Canada.

Et antal mennesker er dræbt under skyderi i byen Fredericton i provinsen New Brunswick i det østlige Canada. Det er stadig en igangværende situation, siger politiet fredag eftermiddag dansk tid. De første meldinger lyder på mindst fire dræbte. Frederictons politi skriver på deres Twitter, at de har anholdt en person. De lokale beboere er blevet opfordret til at holde sig hjemme bag låste døre, skriver avisen Globe and Mail. Omstændighederne ved skyderiet er fortsat uklare. Ifølge Canadas offentlige tv-station CBC er skyderiet opstået i et boligområde, og sygehjælpere og ambulancefolk er på stedet. Canada har væsentlige skrappere våbenlove end USA. Men der florerer stadig flere skydevåben i Canada, og det har resulteret i flere alvorlige forbrydelser de senere år. I sidste måned bevægede en bevæbnet mand sig ned ad en gade i Toronto og dræbte to og sårede 13, inden han skød sig selv. I 2014 kostede et masseskyderi i New Brunswick tre politifolk livet i Moncton. Opdateres ritzau