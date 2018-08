Canada og Sverige kritiserer Saudi-Arabien - Danmark sender kronprins og handelsdelegation De vestlige lande giver Saudi-Arabien carte blanche til at føre krig, siger forskere.

Selv om der blev dræbt mindst 51 under et luftangreb i Yemen torsdag, og 29 børn mistede livet, har hverken Danmark, USA eller andre vestlige lande kritiseret Saudi-Arabien, der leder koalitionen, som stod bag angrebet.

I det hele taget er det sjældent, at de vestlige lande offentligt kritiserer Saudi-Arabien, og saudierne reagerer som regel meget voldsomt, når det endeligt sker.

Krigen i Yemen

For blot en uges tid siden røg Canada ud i et stadig eskalerende, diplomatisk stormvejr, efter at udenrigsminister Chrystia Freeland på Twitter havde udtrykt støtte til søsteren til en af Saudiarabiens bedst kendte menneskeretsaktivister, Raif Badawi, der er idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for at have fornærmet islam. Det skete efter at søsteren, Samar Badawi, og andre kvinderetsforkæmpere, var blevet arresteret. Saudi-Arabien har svaret igen ved at kalde sin ambassadør hjem, bede 15.000 saudiarabiske studerende om at forlade Canada og sat stop for alle nye investeringer i landet.

I 2015 blev Saudi-Arabien kritiseret af Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, der sagde, at det var en middelalderlig form for afstrafning at piske folk. Saudierne hjemsendte herefter deres ambassadør og stoppede al handel med svenskerne. Af samme grund har Canada netop søgt støtte hos svenskerne i den aktuelle strid, bekræfter det svenske udenrigsministerium. Også Sverige har dog i første omgang holdt lav profil.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har ikke ønsket at stille op til interview med Politiken om hverken den danske holdning til Saudi-Arabiens straffeaktion mod Canada eller luftangrebet i Yemen. Men Danmark har ikke støttet Canada i den diplomatiske konflikt, og i en mail til Politiken undlod ministeren også at kritisere det saudiarabiske bombardement i Yemen:

»Gårsdagens tragiske hændelse i Yemen er et tydeligt vidnesbyrd på den katastrofale situation, som landet befinder sig i. International humanitær lov skal overholdes – det gælder for alle parter i konflikten. Danmark støtter sammen med vores EU-partnere FN’s fortsatte bestræbelser for en politisk løsning på konflikten«, skrev ministeren.

Den manglende kritik fra lande som Danmark er med til at legitimere Saudi-Arabiens krig mod houthierne i Yemen, mener Helle Malmvig, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

»Når lande ikke fordømmer Saudi-Arabien, giver det saudierne carte blanche til at føre en uhørlig krig i Yemen, som internationale hjælpeorganisationer ellers har fordømt«, siger Helle Malmvig.

Problemet for Danmark er, at krigen i Yemen er støttet af USA. Amerikanerne sælger nemlig våben til Saudi-Arabien og bidrager med militær vedligeholdelse, træning og deling af viden.

»Vi ved ikke, om USA har medvirket til f.eks. at tanke de fly, der angreb skolen, eller om USA har medvirket til give viden, der har anvist, hvor der skulle angribes. Derfor holder Danmark tilbage med kritik, før man ved, om vores nære allierede er involveret«, siger Helle Malmvig.