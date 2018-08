Dramatisk flytyveri i USA ender i styrt Ifølge flere medier har en ansat ved Alaska Airlines stjålet et fly og lettet med det i Seattle i USA.

En ansat i et ukendt flyselskab stjal lørdag morgen dansk tid et fly fra Alaska Airlines i den store lufthavn i byen Seattle på USA's vestkyst. Flyet er efterfølgende styrtet ned.

Alaska Airlines skriver på det sociale medie Twitter, at man ikke mener, at der er passagerer på flyet.

»Vi har bekræftet, at et Horizon Air Q400, der lettede uden autorisering fra Sea-TAC omkring klokken otte er styrtet nær Ketron Island i Pierce County«.

»Vi arbejder på at bekræfte, hvem der var på flyet. Vi mener, at der ikke var nogle gæster eller medarbejdere på flyet andre end personen, der førte det«, skriver Alaska Airlines på Twitter.

Flyet er af typen Bombardier Q400, et mindre propelfly med plads til små 80 passagerer. Flyet var ejet af selskabet Horizon Airlines, der er ejet af Alaska Airlines.

Vidner fortæller, at militærfly jagtede flyet

Blandt andre nyhedsbureauet AP citerer vidner, der beskriver, hvordan flyet skulle være blevet jagtet af militærfly efter det var lettet.

Det samme siger et vidne til lokalmediet Seattle Times. Her beskriver Bryan Sichley, at han så et fly over Chambers Bay syd for Seattle, der styrtede efter at være blevet fulgt af to militærfly.

De lokale politimyndigheder har efterfølgende skrevet, at flyet blev fulgt af to F15-jagerfly, da det styrtede. Politiet skriver, at flere brag hørt af lokale var jagerflyene, der brød lydmuren

Seattle Times skriver, at man på livetransmissionen fra kontroltårnet kan høre flyledere tale roligt med en mand.

Pierce County Sheriff's Office, der er politimyndighed i området syd for Seattel skriver ifølge AP, at man formoder, at det er en mekaniker, der har stjålet flyet.

»Stjålet Horizon fly styrtet på Ketron Island. Foreløbig info er, at mekaniker fra ukendt flyselskab stjal flyet«.

»Stunts i luften eller manglende evne til at flyve udløste styrtet på øen«, skriver Pierce County Sheriff's Officepå Twitter.

Efterfølgende skriver Pierce County Sheriff's Office, at der ikke er tale om et forsøg på terror. Der er tale om en suicidal 29-årig mand.

ritzau