»Skam jer, skam jer«: Erdogan buldrer mod amerikanske sanktioner, der sender valutaen i frit fald Den tyrkiske valuta er svækket markant, efter at USA har indført økonomiske sanktioner over for landet.

Den diplomatiske krise mellem Nato-landene Tyrkiet og USA synes ikke at nærme sig en afslutning. Lørdag langer Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, hårdt ud efter USA i forbindelse med striden, der har sit afsæt i en sag om en amerikansk præst, der er tilbageholdt i Tyrkiet. »Det er forkert at vove at bringe Tyrkiet i knæ gennem trusler om en præst«, siger Erdogan ved et vælgerarrangement. »Skam jer, skam jer. I er ved at bytte jeres strategiske partner i Nato ud med en præst«, fortsætter han. Præsten Andrew Brunson er hovedpersonen i striden mellem de to Nato-allierede. I snart to år har han været fængslet. Han mistænkes for at støtte folk, der stod bag det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i sommeren 2016. USA har som følge af sagen indført økonomiske sanktioner mod Tyrkiet, og den tyrkiske valuta, liraen, er raslet ned over for dollaren. Fredag skrev USA's præsident, Donald Trump, på Twitter, at han vil fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet. »Vores forhold til Tyrkiet på dette tidspunkt er ikke godt«, konstaterede Trump. ritzau