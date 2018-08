Fakta

Sagen kort

Roberto Saviano er en verdensberømt italiensk journalist og forfatter, der især har skrevet om den italienske mafia

Camorraen. Han har levet under politibeskyttelse siden 2006.

Saviano er en skarp kritiker af Matteo Salvini, der står i spidsen for Italiens indvandrerfjendske regeringsparti La Lega. Han kritiserer blandt andet ministeren for at lade migranter dø i Middelhavet.

Ved parlamentsvalget i marts stormede La Lega frem og blev siden en del af en koalitionsregering med Femstjernebevægelsen.

Matteo Salvini er i dag indenrigsminister og viceministerpræsident og vakte for nylig opsigt ved at citere Italiens tidligere diktator Benito Mussolini.

Der har været flere tilfælde af vold og mord mod sorte migranter, efter at den nye regering trådte til.

Salvini lagde i juli sag an mod Saviano, efter at han havde kaldt ham »underverdenens minister«. Matteo Salvini har omvendt truet med at fjerne Savianos politibeskyttelse for at spare penge.

