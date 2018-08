Italiensk journalist i opråb: »Synes I virkelig, at det, der foregår, er acceptabelt? Hvor længe endnu vil I finde jer i det uden at tage afstand fra det?« Den verdenskendte italienske journalist og forfatter Roberto Saviano retter en appel til kunstnere og intellektuelle i sit land og opfordrer dem til at tage bladet fra munden og sige regeringen imod. Han revser forholdene for migranter og kritiserer regeringen, ikke mindst indenrigsminister og viceministerpræsident Matteo Salvini, Italiens mest populære politiker, som for nylig lagde sag an mod Saviano, fordi han skrev, at Salvini blev valgt med opbakning fra den kriminelle underverden.

Hvor er I henne? Hvorfor skjuler I jer? Kære venner, forfattere, journalister, sangere, bloggere, intellektuelle, filosoffer, instruktører, scenografer, producere, dansere, læger, kokke, designere, youtubere: I dag kan vi ikke længere tillade os kun at være vores profession.

I dag bør mennesker, der er kendt i offentligheden, alle offentlige personer, enhver, som har mulighed for at få nogle mennesker i tale, føle en forpligtelse til at tage stilling.

Hvis man tier i dag, svarer det til at sige: Jeg har det fint med det, der foregår i vores land. Alt, hvad der bliver sagt, har naturligvis konsekvenser, men tavsheden har også konsekvenser, som Sartre sagde. Og i dag er tavsheden en luksus, vi ikke længere kan tillade os. Det er ikke længere i orden at tie.

Fakta Sagen kort Roberto Saviano er en verdensberømt italiensk journalist og forfatter, der især har skrevet om den italienske mafia Camorraen. Han har levet under politibeskyttelse siden 2006. Saviano er en skarp kritiker af Matteo Salvini, der står i spidsen for Italiens indvandrerfjendske regeringsparti La Lega. Han kritiserer blandt andet ministeren for at lade migranter dø i Middelhavet. Ved parlamentsvalget i marts stormede La Lega frem og blev siden en del af en koalitionsregering med Femstjernebevægelsen. Matteo Salvini er i dag indenrigsminister og viceministerpræsident og vakte for nylig opsigt ved at citere Italiens tidligere diktator Benito Mussolini. Der har været flere tilfælde af vold og mord mod sorte migranter, efter at den nye regering trådte til. Salvini lagde i juli sag an mod Saviano, efter at han havde kaldt ham »underverdenens minister«. Matteo Salvini har omvendt truet med at fjerne Savianos politibeskyttelse for at spare penge. Vis mere

Blå bog Roberto Saviano Roberto Saviano er født i Napoli i 1979. Den italienske journalist og forfatter har skrevet en række bøger om organiseret kriminalitet, der bl.a. er oversat til dansk. En af hans bedst kendte bøger er mafiabogen 'Gomorra', men tidligere i år udgav han også en meget omtalt bog om mafiaens børn, ’La paranza dei bambini’. Han skriver essays og indlæg til fremtrædende aviser som italienske La Repubblica, amerikanske The Washington Post og The New York Times, spanske El País, tyske Die Zeit og Der Spiegel samt britiske The Guardian og The Times. Vis mere

Den tid, hvor man kunne stikke hovedet i busken, er forbi

De, der endnu ikke har ytret sig i disse måneder – i modsætning til dem, der modigt gør det – tier, fordi de som jeg ved, at folk i vores erhverv står sig bedst ved ikke at sige noget. Ofte hører eller læser jeg, at folk, der giver udtryk for deres holdninger, gør det for at skabe opmærksomhed om sig selv.

Men det er en form for opmærksomhed, som får tusindvis af mennesker til at overfuse dig på de sociale medier, og du bliver mødt med mistro selv fra dem, der burde støtte dig i dit arbejde, fordi de føler, at de står til regnskab for dine udtalelser.

Det, ingen tør sige, er, at vi ofte tier for ikke at lægge os ud med nogen, fordi vi frygter at få færre jobs, færre projekter. Men hvis vi tænker sådan, har vi allerede tabt. Så har vi opgivet at tænke kritisk og valgt at føje mennesker, som mener, at man kan koge virkeligheden ned til politiske fraser som ’godhedsindustri’, ’salonsocialist’, ’havets taxier’, ’lad os lukke vores havne’ og pubertære emojiikoner.

Finder i jer i det?

Når man tier, er det ofte, fordi man ved, at man med sin stillingtagen ikke alene støder sine følgere på de sociale medier fra sig, men først og fremmest dem, der gerne skulle købe ens bøger, billetter til ens forestillinger, gå ind at se ens film i biografen og ikke skifte kanal, hver gang man dukker op på tv-skærmen. Men synes I virkelig, at det, der foregår, er acceptabelt? Hvor længe endnu vil I finde jer i det uden at tage afstand fra det?

Med Berlusconi (ekspremierminister i Italien, red.) var alting i virkeligheden meget klarere. Det var ham og os. Kritiserede man ham, udløste det voldsomme reaktioner, mudderkastning, men der fandtes et aktivt civilsamfund, som sluttede op bag kritikerne. Når man sagde Berlusconi imod, var det ikke ensbetydende med faldende seertal, oplag, popularitet.

Berlusconi kunne man endda forklare for folk i udlandet, for det, der udspillede sig dengang, lignede jo en italiensk farce, og han en skikkelse, som kunne have medvirket i en commedia dell’arte-forestilling. Sådan er det ikke mere, og i den nuværende regering aner man kimen til noget, der kan blive ekstremt farligt.

Du skal bare passe dit arbejde – den besked får fodboldspilleren, der siger sin mening om migranterne, skuespilleren, der ifører sig en rød T-shirt som udtryk for sin støtte til dem. Og den slags reprimander er i sig selv et overgreb: Du tjener penge på dit arbejde, vi finder os ikke i politiske kommentarer fra folk, der har deres på det tørre.

I dag vækker det irritation, når nogen sætter sig ud over deres arbejde og deres rolle og gør det, der burde være helt normalt: at holde øje med magthaverne og sørge for, at de – selv om de har et folkeligt mandat bag sig – ikke svigter dette mandat og endnu vigtigere vores historie og de værdier, der har gjort det muligt for os at leve i fred i årtier. Vores demokrati er ungt og skrøbeligt, men det er først og fremmest antifascistisk og antiracistisk.

Udviser regeringen måske respekt for de værdier, som vores forfatning bygger på? Handler og kommunikerer den på en forsvarlig måde? Er det ikke snarere sådan, at 70 års velstand og fred har gjort os modtagelige for fremmedfjendske politiske partier? At vi er blevet uopmærksomme eller endda ligeglade med at vogte over de rettigheder, der kan forsvinde med en opdatering på Facebook eller en håndfuld twitterbeskeder, hvis vi ikke forsvarer dem?

hvis I siger til mig, at I har stemt på Lega eller Femstjernebevægelsen for at gennemtvinge en forandring – kun sådan kunne man skaffe sig af med en herskende klasse, som på alle måder havde spillet fallit – så svarer jeg: Vær på vagt

Den nuværende regering spekulerer i mennesker i nød og benytter sig på en klodset, men åbenbart effektiv måde, af angreb på migranter og private hjælpeorganisationer som et våben til at forblinde masserne. Der foregår noget forfærdeligt, som vi ikke længere kan fortie: Mens Femstjernebevægelsen og Lega skændes om substansen i deres regeringsaftale, bilder de os ind, at det er migranterne, der er vores egentlige problem.

Og hvis I siger til mig, at tidligere regeringer har gjort det samme, vil jeg svare: De gik ikke lige så langt, men de banede selvfølgelig vejen for det, der sker nu.

Og hvis I siger til mig, at I har stemt på Lega eller Femstjernebevægelsen for at gennemtvinge en forandring – kun sådan kunne man skaffe sig af med en herskende klasse, som på alle måder havde spillet fallit – så svarer jeg: Vær på vagt. Sørg for at have snor i tingene. Hold øjnene åbne, for det går den gale vej for os alle sammen. Ikke kun for migranterne og dem, der tager til genmæle, men også for jer.

Retslige principper

Den hellige Augustin skriver: »Hvis man fjerner retfærdigheden, hvad andet er så de store stater end forbryderorganisationer? (...) Hvis en af disse skumle bander gør fælles sag med andre røvere og behersker et større område (...), regerer over byer, så kan den pludselig kalde sig en stat«.

Når politikken viger bort fra retlige principper, så viser den sit sande, forbryderiske ansigt.

Hvorfor citere Augustin her? Fordi citatet tydeligt viser, hvordan magten kan leve uforstyrret, selv når den er ond, selv når den er uretfærdig, selv når den er uduelig eller ligefrem kriminel. Hvad er kernen i den tavshedens lov, der omgiver organiseret kriminalitet?

Tro ikke, at det kun er frygt. Substansen i den er følgende: Jeg bedømmer en gangsterboss ud fra mine personlige interesser. Har han måske gjort mig noget? Nej. Har han truet nogen i min familie? Nej. Derfor har jeg ikke noget at udsætte på ham.

Det samme gælder i dag. Hvis vi tror, vi ikke behøver tage stilling, bare fordi regeringen indtil videre ikke har gjort os noget eller har skadet vores interesser – det sagsanlæg, jeg selv er blevet mødt med, er for ingenting at regne i forhold til de dødelige slag, regeringen retter mod retssikkerheden – så er det udtryk for en naiv og uansvarlig holdning, som legitimerer nogle forbryderiske valg og handlinger.

Det her er ikke en sag mellem mig og Matteo Salvini. For mig er det overhovedet ikke personligt, men det er mig magtpåliggende at tale for alle dem, der ikke har mulighed for at ytre sig. For de 600.000 indvandrere, der bor i Italien, som skal have lovligt ophold nu, så de kan komme ud af de slavelignende forhold, de arbejder under.

Det, jeg beder jer om, kære medborgere, er at kæmpe for vores fælles rettigheder, for selv om I ikke mener at være en del af noget fællesskab, er I allerede involveret.

De vil sige til jer, at ytringsfriheden – i en påstået velfærds og sikkerhedens navn – er noget for rige og privilegerede mennesker, og hvis man taler om rettigheder for nogle mennesker, der flygter, oplever helvede på jord og omkommer på Middelhavet, så går man menneskehandlernes ærinde.