Retssag: ’Dårlige italiener’ og partibossen i hadefuldt opgør Den mafiatruede journalist Roberto Saviano og indenrigsminister Salvini symboliserer to modpoler i det splittede Italien.

Den yderste højrefløj har det traditionelt med at udpege dens kritikere til at være dårlige og illoyale borgere. Da den kendte journalist og forfatter Roberto Saviano for alvor kritiserede den nye regerings voldsomme retorik mod migranter, reagerede Giorgia Meloni, lederen af det højreekstremistiske parti Fratelli d’Italia, ved at kalde ham en dårlig italiener.

Siden har indenrigsminister Matteo Salvini fulgt trop, og Roberto Saviano underskriver nu nogle af sine kommentarer i ugemagasinet L’Espresso som ’l’antiitaliano’ – antiitalieneren – som en sarkastisk finger til sine ultranationalistiske modstandere.

Hovedfjenden er Matteo Salvini. Og indenrigsministerens foretrukne modstander er Roberto Saviano i fravær af seriøse konkurrenter blandt konservative og socialdemokrater.

Journalisten og indenrigsministeren kæmper på alle fronter: talerstole, tv-studier, i Savianos kommentarer, som bliver offentliggjort i aviser verden over, og i Salvinis erklæringer på regeringens brevpapir. Og om få måneder kommer de to mænd – eller deres advokater – til at krydse klinger i en retssal, for Matteo Salvini har lagt sag an mod Roberto Saviano for injurier.

Roberto Saviano, som efter offentliggørelsen af bogen ’Gomorra’ (2006) om mafiaen i hans fødeby har levet under permanent politibeskyttelse efter dødstrusler fra mafiaen, har i årevis ført kampagne mod partiet Legas – tidligere Lega Nord – indvandrerfjendtlige kampagner.

Han skruede op for kritikken, i takt med at partileder Matteo Salvini i valgkampen frem til parlamentsvalget i marts gjorde kampen mod indvandringen – som faldt i 2017 i forhold til de seneste år – til valgets hovedtema.

Roberto Saviano kritiserede især regeringens beslutning om at forbyde ngo-redningsfartøjer at anløbe italiensk havn og samtidig overlade redningsarbejdet til den libyske kystvagt. Han anklagede samtidig regeringen for at lyve over for italienerne ved at påstå, at man kan stoppe afrikanere fra at søge mod Europa.

Matteo Salvini, der forleden gjorde sig bemærket ved at citere den fascistiske diktator Benito Mussolini, svarede igen.

»De kompetente myndigheder vil vurdere, om Saviano løber en risiko, for det forekommer mig, at han tilbringer megen tid i udlandet ... det er normalt, at italienerne kontrollerer, hvordan deres penge bliver brugt«, sagde han i tv.

Det var en regulær trussel om at stoppe beskyttelsesforanstaltningerne omkring forfatteren. Store dele af pressen og selv mange af den kontroversielle og ofte meget selvpromoverende skribents kritikere i den intellektuelle verden beskyldte indenrigsministeren for at sætte Savianos liv på spil.

Striden mellem de to mænd kulminerede med Roberto Savianos påstand om, at Matteo Salvini i bestræbelserne på at gøre sit tidligere regionale norditalienske parti landsdækkende lod sig vælge til parlamentsmedlem i Syditalien.

Matteo Salvini nød godt af støtte fra lokale nationalister og nyfascister, men ifølge Roberto Saviano førte lokale mafiabosser an i klapsalverne.

Matteo Salvini, som efter de seneste dages opmærksomhed om mafiøs udbytning af afrikanske landarbejdere har »erklæret mafiaen krig«, svarede igen med et sagsanlæg mod Roberto Saviano.

»Jeg accepterer alle former for kritik, men jeg tillader ingen at sige, at jeg hjælper mafiaen, en sæk lort, som jeg bekæmper af alle kræfter. Lige så lidt tillader jeg udsagn om, at jeg er lykkelig, når et barn dør«, skrev indenrigsministeren i et tweet med en henvisning til Savianos påstand om, at han glæder sig over migrantbørns død på Middelhavet.