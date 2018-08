EU beder Saudi-Arabien kaste lys over omstridte fængslinger Siden maj er et tocifret antal saudiarabiske kvindeaktivister blevet fængslet. EU beder landet forklare sig.

EU-Kommissionen har bedt Saudi-Arabien om at kaste lys over, hvorfor flere kvindelige menneskerettighedsaktivister i landet er blevet fængslet de seneste måneder.

Det oplyser EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»EU-Kommissionen har været i kontakt med myndighederne i Saudi-Arabien for at få klarlagt omstændighederne i sagen, hvor kvindelige menneskerettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien er blevet fængslet - især med henblik på de specifikke anklager mod dem«, udtaler Mogherini.

Siden maj er et tocifret antal saudiarabiske kvindeaktivister - herunder flere ikoner i landets kvindebevægelse - blevet fængslet, vurderer FN.

Flere er anklaget for at samarbejde med 'fjender af landet', men enkelte er blevet løsladt.

»Vi (EU, red.) har understreget relevansen af menneskerettighedsforkæmpere og civile rettighedsgrupper i kongedømmet Saudi-Arabien«, oplyser Federica Mogherini.

I sidste uge blev de to prominente aktivister Nassima al-Sadah og Samar Badawi arresteret.

Samar Badawi er en prisvindende menneskerettighedsforkæmper og søster til bloggeren Raif Badawi, der i 2012 blev idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for blandt andet at kritisere islam på sin blog.

Raif Badawis hustru og børn bor i dag i Canada, hvor de for nylig fik tildelt statsborgerskab.

Fængslingen af Badawis søster fik Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, til på Twitter at skrive, at landet 'står sammen med Badawi-familien'.

Men kort tid efter svarede Saudi-Arabien igen ved at udvise Canadas ambassadør i landet og samtidig trække sin egen ambassadør hjem.

Udvisningen skete i protest mod Canadas 'indblanding i landets interne anliggender'.

Siden da er striden eskaleret.

Mindst 15.000 saudiske udvekslingsstuderende i Canada har fået besked på at pakke taskerne og finde et andet land at studere i. Samtidig har Saudi-Arabien stoppet alle medicinske behandlinger af saudiarabiske borgere, der er indlagt på hospitaler i Canada.

Lørdag talte EU-chef Federica Mogherini i telefon med Chrystia Freeland. De er begge enige om at intensivere samarbejdet i forhold til menneskerettigheder.

I Danmark følger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) med fra distancen.

»Jeg er bekymret over den seneste udvikling i Saudi-Arabien. Derfor følger jeg udviklingen nøje, og vi er i tæt dialog med vores EU-partnere om, hvordan vi bedst håndterer situationen«, skrev Samuelsen i en mail til Berlingske tidligere på ugen.

ritzau