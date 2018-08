10 personer indlagt efter skyderi i Manchester

10 personer er på hospitalet efter skyderi i den britiske by Manchester. Det skriver Sky News, der citerer lokalt politi.

Skyderiet skulle være sket i bydelen Moss Side, der ligger syd for det centrale Manchester.

Politiet beskriver ifølge Sky News episoden som »et farligt angreb« og siger, at der er både svært og let tilskadekomne.

»Omkring klokken 02:30 modtog politiet en anmeldelse om skud hørt på Claremont Road«.

- Grundet indholdet i anmeldelsen ankom en stor mængde bevæbnet og ubevæbnet politi og det til klarlagt, at flere var såret«, skriver Greater Manchester Police i en pressemeddelelse.

Politiet arbejder lige nu på at samle beviser.

»Vi har for nuværende flere personer på hospitalet, der bliver behandlet for forskellige skader. Heldigvis ser de fleste ud til ikke at være livstruende på nuværende tidspunkt«, siger efterforskningslederen Debbie Dooley i meddelelsen.

Grundet en festival i området var der mange mennesker til stede, da skuddene blev afgivet, skriver politiet.

Opdateres

ritzau