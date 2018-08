Konspirationsteoretikeren Alex Jones på retræte: Har slettet en række kontroversielle tweets En mediekrig om sandhed og løgn med Alex Jones og Infowars som omdrejningspunkt har tvunget konspirationsteoretikeren til at slette en række udtalelser.

Den amerikanske konspirationsteoretiker Alex Jones, der står i spidsen for mediet Infowars, bad forleden sine ansatte om at slette en række opslag på det sociale medie Twitter.

Det kan lyde ukontroversielt. Men det er det seneste skridt i en mediekrig om sandhed og løgn med Alex Jones som et af de absolutte midtpunkter.

Alex Jones er en af hovedarkitekterne bag påstande om, at kriser og tragiske hændelser i virkeligheden er sat i scene af en hemmelig verdensregering, der arbejder mod at tilintetgøre en stor del af verdens befolkning.

I den seneste uge besluttede techgiganter som Youtube, Apple, Spotify og Facebook at slette hans indhold fra deres medier. Infowars app er dog stadig tilgængelig gennem Google Playstore og Apples app store. Men Twitter fulgte ikke de andre techgiganter. Her holdt man i stedet fast i fra øverste hold fast i, at Alex Jones ikke havde overtrådt Twitters regler.

Foto: Richard Drew/AP Øverste chef hos Twitter, Jack Dorsey, da han tidligere på ugen forsvarede Twitters beslutning om fortsat at lade Alex Jones ytre sig på mediet.

Udmeldingen fik CNN til at se nærmere på de konkrete videoer, som fik de øvrige techgiganter til at fjerne Alex Jones' indhold, og holde dem op mod Twitters regelsæt. CNN mente ikke, at Alex Jones overholdt Twitters regler.

For eksempel har Alex Jones gennem årevis hævdet, at massakren på Sandy Hooks i virkeligheden var et skuespil udført med brug af børneskuespillere. I et af de tweets, som CNN fremlagde for Twitter, skrev Alex Jones angiveligt, at FBI skulle have sagt, at »ingen var blevet dræbt« i forbindelse med Sandy Hooks-massakren og foreslog desuden, at ulykkelige forældre, der deltog i pressekonferencer efter massakren i virkeligheden læste op fra et manuskript.

Et andet eksempel handlede om hadefulde kommentarer om kønsidentitet. CNN fremlagde et tweet fra juli 2015, hvor Jonas skrev, at Højestrerets beslutning om at tillade homoægteskaber »åbner døre for pædofile politikere« og linkede til en artikel fra Infowars, hvor der blandt andet stod, at kendelsen »vil gøre det lettere for perverterede politikere at udføre deres mishandlinger«.

Kort efter at CNN offentliggjorde en liste med blandt andet disse tweets, valgte Alex Jones altså selv at fjerne dem.

Efterfølgende har Twitter over for CNN erkendt, at flere af de tweets, som CNN lagde frem faktisk overtrådte Twitters regler, og at man ville have bedt Alex Jones om at fjerne dem, hvis ikke han allerede havde gjort det.