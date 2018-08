To børn blev ramt, da ukendte gerningsmænd skød og sårede ti i Manchester Politiet i Manchester ved fortsat ikke, hvem der stod bag, da ti personer blev ramt af skud efter festival.

To børn var blandt de sårede, da ti personer i aftes kom på hospitalet i Manchester efter skyderi.

Ni af de sårede - heriblandt de to børn - er lettere såret, mens tilstanden for den tiende - en mand - vurderes at være stabil, men alvorlig, skriver politiet i Manchester.

Myndighederne har endnu ikke klarhed over, hvad der præcist skete i nat. Og ingen er anholdt i sagen. Omkring kl. 2.30 lokal tid blev der rapporteret skud på Claremont Road i bydelen Moss kort efter afslutningen af en festival.

Flere kan være såret

Politichef Wasim Chaundry siger i en pressemeddelelse, at de såredes tilstand er bedre, end man først frygtede. Men:

»Når det er sagt, kan der være personer, der ikke har søgt behandling i aftes, og jeg vil henstille til disse personer om at søge lægehjælp, hvis det er tilfældet«.

»Dette var en hensynsløs handling, der kunne have fået ødelæggende konsekvenser, hvis familier og venner havde mistet nogen, de holder af«.

Politiet fortsætter med at afhøre vidner og vil i de kommende dage være massivt til stede i området, siger politiet.