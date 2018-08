Eksplosion i våbendepot dræber civile i Syrien Våbendepot i det nordlige Syrien ramt eksplosion. Mindst 36 er dræbt.

En voldsom eksplosion i Syrien har kostet mange mennesker livet.

Ifølge flere medier er mindst 36 mennesker blevet dræbt, flere af dem børn.

Eksplosionen skete i landsbyen Sarmada nord for Idlib i den nordlige del af Syrien, fortæller medlemmer af Syrian Civil Defense, også kaldet De Hvide Hjelme til AP.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at eksplosionen skete i en våbenhandlers lager og fik to fem etagers bygninger til at kollapse.

Søndag morgen gravede en bulldozer og frivillige fra De Hvide Hjelme i ruinerne af de to bygninger.

Umiddelbart efter eksplosionen blev 12 lig fundet, men i løbet af dagen er dødstallet steget i takt med at redningsarbejdere har søgt efter overlevende i murbrokkerne.

Blandt de dræbte er der 12 børn, oplyser kilder i området til det franske nyhedsbureau AFP.

De ødelagte bygninger huser normalt mennesker, der er flygtet fra borgerkrigen, specielt fra området omkring Homs.

Området omkring landsbyen kontrolleres af den al-Qaeda støttede gruppe Hayat Tahrir al-Sahm.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder var beboerne i området familiemedlemmer til soldaterne i Hayat Tahrir al-Sham.